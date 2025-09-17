Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Patrick Kluivert Bangga, Emil Audero Masuk Best XI Pekan Ketiga Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |08:44 WIB
Patrick Kluivert Bangga, Emil Audero Masuk Best XI Pekan Ketiga Liga Italia 2025-2026
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert patut berbangga saat ini. Pasalnya kiper andalan Timnas Indonesia, Emil Audero, menorehkan prestasi luar biasa usai membantu klubnya, Cremonese menahan Verona 0-0, pada Senin 15 September 2025 lalu.

Performa apik yang ditunjukkannya bersama Cremonese di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026 itu membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 11 pemain terbaik pekan tersebut.

1. Emil Audero Gemilang

Dalam laga Verona vs Cremonese, Emil tampil luar biasa dengan melakukan sembilan penyelamatan krusial sepanjang pertandingan, menjadikannya pemain dengan rating tertinggi, yaitu 8,7 di laga tersebut. Berkat performa gemilangnya itu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan alias man of the match.

Pencapaian ini tidak hanya membanggakan bagi Emil pribadi, tetapi juga menempatkannya di atas kiper-kiper top lainnya seperti David De Gea, Yann Sommer, Di Gregorio, dan Mike Maignan yang juga tampil di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026 tersebut.

Emil Audero masuk Best XI Pekan Ketiga Liga Italia 2025-2026
Emil Audero masuk Best XI Pekan Ketiga Liga Italia 2025-2026

2. 11 Pemain Terbaik

Pilihan Emil Audero sebagai kiper dalam tim terbaik pekan ketiga membuktikan kualitasnya di kompetisi papan atas Eropa. Dengan performa stabil yang ditunjukkan Emil, Cremonese kini memiliki modal berharga untuk bersaing di papan atas klasemen.

Saat ini, Cremonese menduduki posisi ketiga dengan perolehan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan ini menjadi awal yang sangat positif bagi mereka di musim 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
