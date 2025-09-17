Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tampil bak Tembok di Laga Verona vs Cremonese, Emil Audero Dipuji Habis-habisan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |03:01 WIB
Tampil bak Tembok di Laga Verona vs Cremonese, Emil Audero Dipuji Habis-habisan
Emil Audero bersama skuad Cremonese di laga kontra Verona. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

VERONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero dipuji habis-habisan dari pelatihnya, Davide Nicola, setelah tampil gemilang saat Cremonese bermain imbang 0-0 melawan Verona di matchday ketiga Liga Italia 2025-2026. Penampilan apik Audero dinilai menjadi kunci sukses Cremones mempertahankan gawang dari kebobolan.

1. Peran Penting Emil Audero

Pertandingan yang digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi, Senin 15 September 2025 malam WIB, berakhir tanpa pemenang. Meskipun hanya meraih satu poin, hasil ini disambut positif oleh pelatih Davide Nicola.

Nicola secara khusus memuji peran penting Emil Audero. Pasalnya berkat penampilan Emil bak tembok yang begitu kuat, Cremonese bisa clean sheet dan membawa pulang satu poin dari markas Verona.

"Dia (Emil Audero) adalah penjaga gawang kami dan dipilih karena kami pikir dia aset penting bagi kami," kata Nicola, seperti dilansir dari situs resmi Cremonese, Rabu (16/9/2025).

Nicola juga menambahkan Emil Audero selalu memberikan ketenangan di lini pertahanan timnya.  Namun, Nicola menekankan keberhasilan tim adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya satu individu.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

"Audero adalah pemain Cremonese, dia luar biasa dan sangat membantu kami. Malam ini dia menghadirkan nilai tambah. Tidak pernah ada satu orang yang bisa melakukan semuanya sendiri," lanjut Nicola.

2. Posisi di Klasemen

Dengan hasil imbang itu, Cremonese kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Liga Italia  2025-2026 dengan koleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Hasil ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk menghadapi laga selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
