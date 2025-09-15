Hasil Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026: Blaugrana Pesta Gol 6-0!

Barcelona menang telak 6-0 atas Valencia di jornada empat Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

BARCELONA – Hasil Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Johan Cruyff, Barcelona, Senin (15/9/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 6-0 untuk Blaugrana!

Enam gol Barcelona dibagi rata Fermin Lopez (29’, 56’), Raphinha (53’, 66’), dan Robert Lewandowski (76’, 86’). Mereka langsung menempel ketat Real Madrid di klasemen Liga Spanyol 2025-2026!

Fermin Lopez cetak gol di laga Barcelona vs Valencia (Foto: La Liga)

Laga Liga Spanyol 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Pertandingan

Barcelona tampil dominan sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan 73% penguasaan bola dengan 24 percobaan di mana 10 di antaranya mengarah tepat ke gawang kawalan Julen Agirrezabala.

Namun, Barcelona baru bisa membuka skor di menit ke-29. Sodoran Ferran Torres mampu diselesaikan dengan manis oleh Fermin Lopez. Kedudukan 1-0 bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Barcelona menggila. Umpan silang Marcus Rashford di menit ke-53 sukses diselesaikan Raphinha. Selang tiga menit, tembakan jarak jauh Fermin Lopez menambah keunggulan jadi 3-0.

Papan skor kembali berubah di menit ke-66. Kali ini, tembakan keras Raphinha memaksa Agirrezebala memungut bola untuk yang keempat kali.