HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Sociedad vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: 10 Pemain Los Blancos Menang 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 September 2025 |23:41 WIB
Hasil Real Sociedad vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: 10 Pemain Los Blancos Menang 2-1!
Real Sociedad vs Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Real Sociedad vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Los Blancos -jululan Real Madrid- menang tipis 2-1.

Duel Real Sociedad vs Real Madrid digelar di Reale Arena pada Sabtu (13/9/2025) malam WIB. Gol Real Madrid dicetak oleh Kylian Mbappe (12’) dan Arda Guller (44’).

Madrid harus bermain dengan 10 orang dalam laga ini. Sebab, Dean Huijsen dikartu merah wasit di pertengahan babak pertama.

Real Sociedad vs Real Madrid

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid membuka laga dengan apik. Mereka bahkan sudah cetak gol ke gawang tim tuan rumah sejak menit ketiga.

Sayangnya, gol Arda Guler dianulir wasit. Sebab, Mbappe yang memberi assist ke Arda Guller sebelum cetak gol, dinyatakan wasit. Keputusan diambil usai wasit mengecek VAR.

Tak menyerah, Mbappe akhirnya bawa Madrid buka keunggulan. Gol tercipta pada menit ke-12 usai Mbappe memanfaatkan kesalahan di lini belakang Real Sociedad. Skor berubah jadi 1-0.

Duel berjalan kian sengit setelah itu. Madrid bahkan harus terima pil pahit pada menit ke-32. Sebab, Dean Huijsen diusir keluar lapangan oleh wasit. Keputusan diambil usai Huijsen lakukan pelanggaran kepada Mikel Oyarzabal.

Meski kalah jumlah pemain, Madrid tetap tangguh. Bahkan, mereka justru sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-44 lewat aksi Arda Guler. Laga babak pertama pun rampung dengan skor 2-0 untuk keunggulan Real Madrid.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
