Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026: Saksikan di Vision+

JADWAL dan link live streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026. Saksikan laga seru ini di Vision+.

Atmosfer Liga Spanyol 2025-2026 siap kembali memanas! Kali ini, Barcelona akan menjamu Valencia dalam laga yang dapat ditonton streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Sebagai juara bertahan, Barcelona bertekad mempertahankan dominasi mereka di papan atas klasemen. Dengan skuad yang solid dan performa impresif di awal musim, Blaugrana siap menghadapi tantangan di kandang.

Saat ini, Barcelona masih berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara itu, Valencia masih duduk di posisi 9 dengan koleksi 4 poin. Ambisi besar dibawa Valencia untuk mencuri angka berharga demi memperbaiki posisi klasemen.

Apakah Barcelona mampu mempertahankan dominasi? Pastikan kamu tidak melewatkan laga bergengsi ini!

Berikut jadwal Barcelona vs Valencia di Vision+:

Tanggal: Senin, 15 September 2025

Pukul: 01.55 WIB

Link nonton di sini.