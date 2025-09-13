Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026: Saksikan di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 September 2025 |19:30 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026: Saksikan di Vision+
Barcelona vs Valencia. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Barcelona vs Valencia di Liga Spanyol 2025-2026. Saksikan laga seru ini di Vision+.

Atmosfer Liga Spanyol 2025-2026 siap kembali memanas! Kali ini, Barcelona akan menjamu Valencia dalam laga yang dapat ditonton streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Rayo Vallecano vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Sebagai juara bertahan, Barcelona bertekad mempertahankan dominasi mereka di papan atas klasemen. Dengan skuad yang solid dan performa impresif di awal musim, Blaugrana siap menghadapi tantangan di kandang.

Saat ini, Barcelona masih berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara itu, Valencia masih duduk di posisi 9 dengan koleksi 4 poin. Ambisi besar dibawa Valencia untuk mencuri angka berharga demi memperbaiki posisi klasemen.

Apakah Barcelona mampu mempertahankan dominasi? Pastikan kamu tidak melewatkan laga bergengsi ini!

Berikut jadwal Barcelona vs Valencia di Vision+:

Tanggal: Senin, 15 September 2025

Pukul: 01.55 WIB

Link nonton di sini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/46/3184178/trent_alexander_arnold-ZNHy_large.jpg
Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/46/3183616/para_pemain_real_madrid-tKew_large.jpg
5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/46/3182511/barcelona-NtKy_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181616/barcelona_tengah_digegerkan_dengan_wabah_tuberkulosis_di_stadion_camp_nou-WUYj_large.jpg
Gawat! Markas Barcelona Dilanda Wabah Tuberkulosis
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/18/51/1645711/tiga-tahun-berturutturut-askrindo-raih-juara-umum-aaui-cup-2025-qdu.jpg
Tiga Tahun Berturut-turut, Askrindo Raih Juara Umum AAUI CUP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement