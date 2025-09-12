Jadwal dan Link Live Streaming Real Sociedad vs Real Madrid di La Liga 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming laga Real Sociedad vs Real Madrid di pekan keempat La Liga 2025-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam pertandingan yang diprediksi akan sangat sengit itu, para pencinta Liga Spanyol bisa menontonnya secara live streaming VISION+ dengan klik di sini.

Real Madrid datang dengan performa sempurna, berdiri kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin dari tiga laga awal musim. Los Blancos siap mempertahankan tren positif mereka.

Di sisi lain, Real Sociedad masih terseok-seok di awal musim. Bertengger di posisi 16 klasemen dengan hanya 2 poin, tim asuhan Sergio Francisco butuh kemenangan penting untuk bangkit dari tren negatif.

Apakah Real Sociedad mampu membuat kejutan besar di kandang, atau justru Real Madrid yang akan melanjutkan start sempurna musim ini? Pastikan kamu tidak melewatkan laga panas ini!

Real Sociedad vs Real Madrid. (Foto: MNC Media)

Simak jadwal laga Real Sociedad vs Real Madrid di VISION+: