HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Levante vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Comeback Dramatis, Blaugrana Menang 3-2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Agustus 2025 |05:19 WIB
Hasil Levante vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Comeback Dramatis, Blaugrana Menang 3-2!
Barcelona menang dramatis 3-2 atas Levante di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: Instagram/@FC_Barcelona)
A
A
A

BARCELONA melalukan comeback gemilang saat bertandang ke markas Levante di pekan kedua Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia, Minggu (24/8/2025) dini hari WIB. Sempat tertinggal 0-2, Blaugrana -julukan Barcelona- mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2!

Tambahan tiga poin membuat Barcelona untuk sementara duduk di puncak klasemen Liga Spanyol 2025-2026 dengan enam angka. Sementara itu, Levante terdampar di posisi 18 klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan nol angka.

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan 15 menit, Levante sudah unggul 1-0. Gol pembuka Levante dicetak Ivan Romero setelah menerima umpan Jerome Toljan.

Tersentak dengan gol tersebut, Barcelona mencoba bangkit. Skuad asuhan Hansi Flick mendominasi pertandingan. Menurut data, penguasaan bola Barcelona mencapai 82 persen.

Secara pembuatan peluang, Barcelona juga dominan dengan melepaskan 10 tembakan tepat sasaran, berbanding lima milik tuan rumah. Namun, justru Levante yang menggandakan keunggulan.

Barcelona tertinggal 0-2 dari Levante di babak pertama. (Foto: X/@FC_Barcelona)
Barcelona tertinggal 0-2 dari Levante di babak pertama. (Foto: X/@FC_Barcelona)

Di ujung babak pertama, Levante mencetak gol kedua via eksekusi penalti Jose Luis Morales (45+7’). Penalti diberikan wasit karena Alejandro Balde terlihat melakukan handsball. Skor 2-0 untuk keunggulan Levante bertahan hingga babak pertama usai.

 

Halaman:
1 2
      
