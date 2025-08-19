Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2025-2026: Langsung Pesta?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |15:59 WIB
Prediksi Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2025-2026: Langsung Pesta?
Simak prediksi Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2025-2026 malam ini (Foto: Real Madrid)
A
A
A

MADRID – Prediksi Real Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol 2025-2026 akan dibahas Okezone. Pertandingan tersebut bakal berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Rabu 20 Agustus 2025 pukul 02.00 WIB.

Laga Real Madrid vs Osasuna dan Liga Spanyol 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Laga Kompetitif

Real Madrid vs Pachuca

Jornada 1 Liga Spanyol 2025-2026 ini sangat penting buat pelatih Xabi Alonso. Pria asal Spanyol itu akan memimpin Madrid untuk pertama kali di hadapan publik Santiago Bernabeu di laga kompetitif.

Alonso mengaku sudah tidak sabar untuk menunjukkan polesannya di hadapan penggemar. Akan tetapi, ia enggan menjanjikan apa-apa kepada Madridista di laga pertama.

“Saya lebih senang melakukan daripada menjanjikan sesuatu. Mengumbar janji (sebelum pertandingan) biasanya tidak bekerja dengan baik di sepakbola,” kata Alonso, mengutip dari laman resmi Madrid, Selasa (19/8/2025).

“Kami bekerja sangat keras dan bisa melihat orang-orang begitu antusias. Kami bisa merasakannya. Kami juga tidak sabar untuk memulai proyek baru ini,” imbuh pria berpaspor Spanyol.

2. Cari Bentuk

Alonso memang layak untuk tidak mengumbar janji apa-apa. Sebab, pria berusia 43 tahun tersebut masih meraba-raba dan mencari bentuk terbaik untuk skuadnya.

Hal itu terlihat dari kiprah Madrid di Piala Dunia Klub 2025. Formasi 4-3-1-2 racikannya tampak masih belum bisa dipahami benar oleh Jude Bellingham dan kawan-kawan.

 

Halaman:
1 2
      
