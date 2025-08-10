Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jordi Amat Antusias Jalani Debut Bersama Persija Jakarta, Tegaskan Siap Tempur Lawan Persita Tangerang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |05:46 WIB
Jordi Amat Antusias Jalani Debut Bersama Persija Jakarta, Tegaskan Siap Tempur Lawan Persita Tangerang
Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JORDI Amat antusias jalani debut bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026. Dia pun tegaskan siap tempur melawan Persita Tangerang.

Ya, Persija Jakarta akan menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8/2025) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini sekaligus akan menjadi debut Jordi bersama Macan Kemayoran di laga resmi.

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

1. Laga Spesial

Jordi Amat mengungkapkan bahwa laga melawan Persita akan menjadi laga spesial. Menurutnya, ini lebih dari sekadar laga debutnya. Laga ini menjadi penting karena Persija Jakarta akan memulai musim di hadapan pendukungnya.

“Ini adalah pertandingan yang sangat spesial bagi kami semua. Ini adalah laga pertama kami di Super League, di hadapan pendukung kami sendiri di kandang, bersama keluarga yang juga memberi dorongan kepada kami. Jadi, kami sangat menantikan untuk memulai pertandingan ini,” kata Jordi dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Minggu (10/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
