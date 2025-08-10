Resmi Bergabung, Jay Idzes Pamerkan Seragam Sassuolo dengan Nomor Punggung 21!

REGGIO EMILIA – Sassuolo secara resmi memperkenalkan rekrutan teranyar mereka, Jay Idzes, dengan memamerkan serangkaian foto keren sang pemain. Dalam unggahan tersebut, bek Timnas Indonesia ini terlihat gagah mengenakan jersey kandang baru dan akan menggunakan nomor punggung 21 untuk musim 2025-2026.

Foto-foto tersebut menunjukkan pose Jay Idzes lengkap dengan jersey kandang Sassuolo musim 2025-2026. Menariknya, dia akan memakai nomor punggung 21 yang berbeda dengan yang ia gunakan di Timnas Indonesia atau Venezia.

1. Nomor-Nomor yang Dipakai Jay Idzes

Saat membela Timnas Indonesia, Jay menggunakan nomor punggung 3. Sedangkan di Venezia, nomor 4 menjadi pilihan pemain berusia 25 tahun itu. Para penggemar mengaitkan nomor punggung 21 sebagai representasi Jay untuk angka 3.

"Di Timnas Indonesia: 3. Di Sassuolo: 21. 2+1=3," tulis akun @faktabola dalam kolom komentar unggahan Sassuolo, dikutip pada Minggu (10/8/2025).

Sementara itu, Jay Idzes akan memulai musim keduanya di kasta teratas Liga Italia atau Serie A. Selain Jay, pemain Timnas Indonesia lainnya adalah Emil Audero Mulyadi yang membela Cremonese pada musim ini.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

2. Bicara Kontrak Jay Idzes

Belum diketahui secara pasti berapa lama kontrak yang didapat Jay. Namun, menurut laporan yang beredar, Sassuolo mengikat pemain kelahiran Mierlo, Belanda, itu selama empat tahun atau hingga 2029.