HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Dipuji Eks Bek Juventus di Laga Bologna vs Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |02:05 WIB
Penyebab Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Dipuji Eks Bek Juventus di Laga Bologna vs Sassuolo
Performa Jay Idzes terus meningkat bersama Sassuolo. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, mendapat pujian dari sang rekan setim di Sassuolo, Tarik Muharemovic. Mantan bek Juventus itu salut dengan performa Jay Idzes saat Sassuolo menahan tuan rumah Bologna 1-1 di lanjutan pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026, Senin 29 Desember 2025 dini hari WIB.

Dalam laga yang digelar di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna, Italia, Bologna sempat unggul lewat tendangan Giovanni Fabbian (47').  Akan tetapi, Neroverdi -julukan Sassuolo- menyamakan kedudukan via tandukan Tarik Muharemovic (63').

Tarik Muharemovic paksa laga Bologna vs Sassuolo berakhir 1-1. (Foto: Instagram/@sassuolo)
Tarik Muharemovic paksa laga Bologna vs Sassuolo berakhir 1-1. (Foto: Instagram/@sassuolo)

Usai laga, Tarik Muharemovic mengatakan Sassuolo hanya kurang beruntung dalam pertandingan itu. Dalam pandangan bek berpaspor Slovenia ini, Sassuolo memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

"Ini adalah hari yang hebat, kami hanya sedikit kurang beruntung untuk menang lagi," kata Tarik Muharemovic, Okezone mengutip dari Sassuolo News, Selasa (30/12/2025).

1. Sassuolo Hampir Menang atas Bologna

Dalam laga itu, Sassuolo memang tampil apik saat menyerang maupun bertahan. Skuad besutan Fabio Grosso itu berkali-kali menciptakan peluang, sayang tidak beruntung.

Lini tengah maupun pertahanan juga tak kalah hebatnya. Jay Idzes, yang berduet dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan, sempat melakukan penyelamatan krusial di menit ke-31. 

 

Halaman:
1 2
      
