Jay Idzes Resmi Gabung Sassuolo, Venezia Kirim Pesan Menyentuh

VENEZIA telah resmi melepas bek andalannya, Jay Idzes, ke Sassuolo, pada bursa transfer musim panas 2025. Venezia sebagai mantan klub pun kirim pesan menyentuh untuk Jay Idzes.

Venezia mengirim doa terbaik untuk kesuksesan pemain berusia 25 tahun itu. Musim depan, Jay Idzes akan mentas di Serie A, sementara Venezia berjuang di Serie B.

Jay Idzes merapat ke Sassuolo setelah berpisah dengan Venezia. Dia pindah secara permanen, dengan nominal transfer 8 juta euro atau sekitar Rp151 miliar.

Bagi Venezia, Jay adalah sosok yang krusial di lini pertahanan. Selain bertugas sebagai bek tengah, pemain Timnas Indonesia itu juga dipercaya sebagai kapten tim.

Venezia pun berterima kasih karena Jay sudah memberikan dedikasi tinggi kepada klub. Jay disebut sebagai sosok kunci yang mengantar I Lagunari -julukan Venezia- promosi ke Liga Italia 2024-2025.

"Venezia FC mengumumkan transfer permanen bek Jay Idzes ke US Sassuolo. Bergabung dengan klub menjelang musim 2023-2024, pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 66 penampilan dan mencetak 5 gol di Serie B, Serie A, dan Coppa Italia bersama Venezia," tulis laman resmi Venezia, dikutip pada Minggu (10/8/2025).

"(Jay Idzes) memainkan peran kunci dalam promosi tim ke kasta tertinggi dengan tiga gol yang dicetaknya selama musim 2023-2024," sambung tulisan tersebut.

"Venezia FC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jay atas komitmen, profesionalisme, dan semangatnya selama bersama klub," tambah tulisan itu.