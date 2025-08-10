Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Prestasi Pelatih Sassuolo Fabio Grosso dengan Patrick Kluivert: Siapa Bisa Kembangkan Jay Idzes?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |10:44 WIB
Fabio Grosso bawa Sassuolo juara Serie B 2024-2025. (Foto: Instagram/@sassuolocalcio)
ADU prestasi Fabio Grosso dan Patrick Kluivert sebagai pelatih akan diulas Okezone. Fabio Grosso dan Patrick Kluivert saat ini sama-sama melatih pesepakbola asal Indonesia, Jay Idzes. Fabio Grosso saat ini berstatus pelatih Jay Idzes di Sassuolo.

Semalam, Jay Idzes diresmikan sebagai pemain anyar Neroverdi -julukan Sassuolo. Ia ditebus Sassuolo dari Venezia senilai 8 juta euro atau sekira Rp151 miliar. Sementara Patrick Kluivert, memimpin Jay Idzes di Timnas Indonesia.

Jay Idzes dan Patrick Kluivert telah bekerja sama di empat laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Patrick Kluivert dan Jay Idzes membawa Timnas Indonesia mendapatkan dua menang dan dua kalah.

1. Fabio Grosso Miliki 2 Trofi

Fabio Grosso telah menangkan dua trofi sebagai pelatih. (Foto: X/@OL_english)

Setelah pensiun sebagai pemain pada 2012, Fabio Grosso yang berstatus pemenang trofi Piala Dunia 2006, lanjut beralih profesi sebagai pelatih. Ia mengawali karier sebagai asisten pelatih Juventus U-19 pada 2013-2014. Jelang musim berakhir, Fabio Grosso naik pangkat sebagai pelatih kepala Juventus U-19.

Status itu diemban Fabio Grosso selama tiga musim (2014-2017). Setelah itu, sejumlah klub profesional ditangani Fabio Grosso seperti Bari, Hellas Verona, Brescia, FC Sion, Frosinone, Olympique Lyon dan Sassuolo.

Sebagai pelatih, trofi pertama dimenangkan Fabio Grosso pada 2022-2023. Saat itu, ia membawa Frosinone juara Serie B 2022-2023. Namun, ketika Frosinone ambil bagian di Serie A 2023-2024, Fabio Grosso memilih meninggalkan sang klub.

 

