HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Rekan Jay Idzes di Sassuolo, Nomor 1 Juara Piala Eropa 2020!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |09:40 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Rekan Jay Idzes di Sassuolo, Nomor 1 Juara Piala Eropa 2020!
Jay Idzes akan menjadi rekan sejumlah pesepakbola top dunia di Sassuolo. (Foto: Laman resmi Sassuolo)




SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang menjadi rekan Jay Idzes di Sassuolo akan diulas Okezone. Jay Idzes diresmikan sebagai pemain anyar Sassuolo pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Jay Idzes didatangkan dari Venezia senilai 8 juta euro (Rp151 miliar) dan dikontrak selama empat tahun atau hingga 30 Juni 2029.

Bersama Sassuolo yang eksis di Serie A 2025-2026, Jay Idzes akan berkolaborasi bersama sejumlah pesepakbola top dunia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang menjadi rekan Jay Idzes di Sassuolo:

1. Domenico Berardi

Sassuolo vs Inter Milan Domenico Berardi Reuters

Domenico Berardi merupakan legenda hidup Sassuolo. Meski mendapatkan tawaran dari klub-klub top Italia, Domenico Berardi memilih bertahan bersama klub berwarna jersey hitam dan hijau ini.

Satu lagi, Domenico Berardi merupakan salah satu andalan Timnas Italia saat juara Piala Eropa 2020. Dari enam laga di Piala Eropa 2020, Domenico Berardi mengemas dua gol.

2. Armand Lauriente

Armand Lauriente @lauriennnnte

Armand Lauriente dibeli Sassuolo dari FC Lorient pada bursa transfer musim panas 2022 seharga 10 juta euro. Sejak saat itu, posisi winger kiri Sassuolo selalu diisi pemegang dua caps bersama Timnas Prancis U-21 ini.

Selama membela Sassuolo, Armand Lauriente mengemas 31 gol dan 18 assist dari 102 pertandingan. Di bawah asuhan pelatih Fabio Grosso, pemain yang memiliki harga pasar 15 juta euro ini diprediksi menjadi senjata mematikan II Neroverdi -julukan Sassuolo.

 







