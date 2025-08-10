Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pesan Singkat Jay Idzes kepada Suporter Usai Resmi Gabung Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |08:26 WIB
Pesan Singkat Jay Idzes kepada Suporter Usai Resmi Gabung Sassuolo
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi gabung Sassuolo. Dia pun menyampaikan pesan singkat untuk suporter Sassuolo.

Jay Idzes mengaku senang bisa gabung ke klub Italia itu. Dia kini tidak sabar bertemu para suporter di stadion kebanggaan Sassuolo, Mappei Stadium.

Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)

"Halo semuanya. Saya di sini," kata Jay dikutip dari akun instagram resmi Sassuolo (@sassuolocalcio), Minggu (10/8/2025).

"Saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di stadion. Forza Sassuolo," sambungnya sambil tersenyum.

1. Resmi Gabung Sassuolo

Seperti diketahui, Jay Idzes baru saja resmi bergabung dengan Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun itu hengkang dari Venezia, dan akhirnya resmi merapat ke Neroverdi -julukan Sassuolo.

Sebelum resmi bergabung Sassuolo, Jay sempat dikaitkan dengan banyak klub seperti Torino, Udinese, dan Genoa. Namun kini, saga transfer bek Timnas Indonesia itu akhirnya selesai.

Belum diketahui secara pasti berapa lama kontrak yang didapat Jay. Namun menurut laporan yang beredar, Sassuolo mengikat pemain kelahiran Mierlo, Belanda itu selama empat tahun atau hingga 2029.

Adapun, nilai transfernya dari Venezia ke Sassuolo dilaporkan sebesar 8 juta euro atau sekira Rp152 miliar ditambah bonus jika lolos dari degradasi. Kemudian, Jay Idzes dilaporkan akan menerima gaji sebesar 1,1 juta euro per tahun atau sekira Rp20 miliar.

 

