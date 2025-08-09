Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Sassuolo, Juventus Dibawa-bawa!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |22:37 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Sassuolo, Juventus Dibawa-bawa!
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes resmi menjadi bek termahal Sassuolo. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes resmi menjadi bek termahal Sassuolo. Mengutip dari laman transfermarkt, harga pasar Jay Idzes merupakan yang tertinggi ketimbang pemain belakang Sassuolo lainnya, yakni 7,5 juta euro atau sekira Rp142 miliar.

Nominal itu di atas deretan pemain belakang Sassuolo lain. Sebut saja Tarik Muharemovic yang memiliki harga pasar di angka 7 juta euro, Sebastian Walukiewicz (4,5 juta euro), Cas Odenthal (2,8 juta euro), Ruan (2 juta euro), Filippo Romagna (800 ribu euro) dan Kevin Miranda (5 juta euro).

Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)

1. Ditebus 8 Juta Euro

Untuk mendatangkan Jay Idzes dari Venezia, manajemen Sassuolo mengeluarkan 8 juta euro atau setara Rp151,5 miliar. Nominal ini juga menempatkan Jay Idzes sebagai pesepakbola termahal yang pernah dimiliki Indonesia.

“Sassuolo mengumumkan resmi merekrut pemain Jay Idzes dari Venezia dengan status transfer permanen,” tulis Sassuolo dalam rilis yang mereka buat,” Sabtu (9/8/2025).

Dalam perkenalannya, manajemen Sassuolo bangga karena pemain barunya ini pernah membobol gawang klub besar seperti Juventus. “Selama membela Venezia, Jay Idzes bermain 66 kali di Serie A dan Serie B. Ia mencetak gol pertamanya di Serie A tahun lalu saat melawan Juventus,” lanjut mereka.

2. Ditangani Pelatih Juara Piala Dunia 2006

Lantas, siapa sosok yang duduk di kursi pelatih Sassuolo? Per musim panas 2024, Neroverdi -jukukan Sassuolo- ditangani pelatih 47 tahun, Fabio Grosso.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182569/jay_idzes-LfBK_large.jpg
Momen Heroik Jay Idzes saat Sassuolo Bantai Atalanta: Cegah Gol Tendangan Keras Ademola Lookman Pakai Muka!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642443/sassuolo-bantai-atalanta-aksi-gila-jay-idzes-jadi-sorotan-hkn.webp
Sassuolo Bantai Atalanta, Aksi Gila Jay Idzes Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Cabor Targetkan 120 Emas di SEA Games 2025, Lampaui Target Pemerintah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement