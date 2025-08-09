Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Resmi Jadi Bek Termahal Sassuolo, Juventus Dibawa-bawa!

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes resmi menjadi bek termahal Sassuolo. Mengutip dari laman transfermarkt, harga pasar Jay Idzes merupakan yang tertinggi ketimbang pemain belakang Sassuolo lainnya, yakni 7,5 juta euro atau sekira Rp142 miliar.

Nominal itu di atas deretan pemain belakang Sassuolo lain. Sebut saja Tarik Muharemovic yang memiliki harga pasar di angka 7 juta euro, Sebastian Walukiewicz (4,5 juta euro), Cas Odenthal (2,8 juta euro), Ruan (2 juta euro), Filippo Romagna (800 ribu euro) dan Kevin Miranda (5 juta euro).

Jay Idzes resmi gabung Sassuolo (Foto: Sassuolo)

1. Ditebus 8 Juta Euro

Untuk mendatangkan Jay Idzes dari Venezia, manajemen Sassuolo mengeluarkan 8 juta euro atau setara Rp151,5 miliar. Nominal ini juga menempatkan Jay Idzes sebagai pesepakbola termahal yang pernah dimiliki Indonesia.

“Sassuolo mengumumkan resmi merekrut pemain Jay Idzes dari Venezia dengan status transfer permanen,” tulis Sassuolo dalam rilis yang mereka buat,” Sabtu (9/8/2025).

Dalam perkenalannya, manajemen Sassuolo bangga karena pemain barunya ini pernah membobol gawang klub besar seperti Juventus. “Selama membela Venezia, Jay Idzes bermain 66 kali di Serie A dan Serie B. Ia mencetak gol pertamanya di Serie A tahun lalu saat melawan Juventus,” lanjut mereka.

2. Ditangani Pelatih Juara Piala Dunia 2006

Lantas, siapa sosok yang duduk di kursi pelatih Sassuolo? Per musim panas 2024, Neroverdi -jukukan Sassuolo- ditangani pelatih 47 tahun, Fabio Grosso.