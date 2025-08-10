Gabung Sassuolo, Jay Idzes Langsung Hadapi Ujian Berat di Pekan Pertama Liga Italia 2025-2026

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi gabung Sassuolo. Dia pun akan langsung hadapi ujian berat di pekan pertama Liga Italia 2025-2026 bersama klub barunya tersebut.

Sassuolo akan langsung hadapi juara bertahan, Napoli, di pekan pertama Liga Italia. Akankah Jay Idzes tampil apik hingga membawa klub barunya membuka perjalanan dengan manis?

1. Jay Idzes Gabung Sassuolo

Jay Idzes resmi berseragam Sassuolo setelah berpisah dengan Venezia. Bek Timnas Indonesia itu didatangkan dengan nilai transfer 8 juta euro, atau sekira Rp151 miliar.

Jay menjadi pembelian termahal Sassuolo di bursa transfer musim panas itu. Oleh karena itu, dia diharapkan bisa menjadi tembok pertahanan solid Neroverdi -julukan Sassuolo- yang baru saja promosi pada musim ini.

2. Ujian Berat

Pada pertandingan terdekat, Sassuolo akan berlaga di Coppa Italia dan Liga Italia 2025-2026. Neroverdi akan terlebih dahulu menghadapi US Catanzaro di putaran pertama Coppa Italia pada 15 Agustus 2025.

Setelah itu, Jay Idzes dan kolega langsung dihadapi ujian berat di pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Mereka akan bersua dengan Napoli yang merupakan juara bertahan Liga Italia.

Pertandingan itu akan berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Italia pada Sabtu 23 Agustus 2025. Jay sebagai pemain bertahan akan mempunyai tugas berat.

Jika dimainkan, dia berpeluang menghadapi pemain-pemain sekaliber Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Tentunya, ini akan menjadi pertandingan yang positif untuk perkembangan Jay Idzes.