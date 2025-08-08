Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Berkelas Bojan Hodak soal Larangan Suporter Away di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |22:05 WIB
Reaksi Berkelas Bojan Hodak soal Larangan Suporter Away di Super League 2025-2026
Bojan Hodak kala mendampingi Persib Bandung berlaga. (Foto: Persib Bandung)
REAKSI berkelas diberikan Bojan Hodak soal larangan suporter away di Super League 2025-2026. Pelatih Persib Bandung itu sebenarnya ingin setiap pertandingan musim ini bisa disaksikan suporter, baik tim tamu atau tuan rumah.

Meski begitu, Bojan Hodak tetap tak mempermasalahkan hal tersebut. Apalagi, keputusan itu dikeluarkan oleh FIFA.

Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)

“Kami ingin stadion penuh, selalu ingin bermain di depan suporter. Tapi jika memutuskan ini belum aman, baik dari liga atau dari kepolisian, maka silahkan tanya pada mereka. Saya hanya pelatih dan hanya ingin menikmati permainan,” ungkap Bojan di Stadion GBLA, Jumat (8/8/2025).

1. Atmosfer Pertandingan

Bojan menilai kehadiran suporter yang banyak di stadion akan membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih bagus. Tetapi, dia menyadari keinginannya tetap bergantung pada pihak keamanan.

“Untuk beberapa pertandingan memang ada yang tidak apa-apa jika ada penonton (tim tamu). Tapi untuk ini, ini bukan bergantung pada kami. Ini lebih pada liga (I-League) dan polisi,” tutur Bojan Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
