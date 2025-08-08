Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: The Guardians Tumbang 0-1 di Laga Perdana!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |17:37 WIB
Hasil Borneo FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: The Guardians Tumbang 0-1 di Laga Perdana!
Borneo FC vs Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

HASIL Borneo FC vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. The Guardians -julukan Bhayangkara FC- harus tumbang di laga perdana.

Main di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (8/8/2025) sore WIB, Bhayangkara FC kalah dengan skor tipis 0-1. Gol semata wayang Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta (66’).

Borneo FC vs Bhayangkara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC langsung bermain trengginas di awal pertandingan babak pertama. Permainan cepat serta tembakan spekulatif menjadi andalan Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Namun demikian, Bhayangkara FC bermain dengan solid. Putu Gede dan kolega berhasil meredam gelombang serangan tim tuan rumah.

Di sisi lain, The Guardians juga mengandalkan serangan balik cepat untuk melawan. Jual beli serangan pun terjadi di pengujung laga paruh pertama.

Meski begitu, tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan dinyatakan selesai. Babak pertama antara Borneo FC versus Bhayangkara Presisi Lampung FC berakhir imbang 0-0.

Babak Kedua

Borneo FC vs Bhayangkara FC

Memasuki babak kedua, Borneo FC masih mengontrol jalannya pertandingan. Pesut Etam bermain agresif dengan serangan beruntun ke pertahanan tim tamu.

Pada menit ke-66, Mariano Peralta (66') akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Peralta berhasil meneruskan umpan matang dari Kei Hirose.

Setelah gol tersebut, Borneo FC terus menekan pertahanan Bhayangkara FC. Sementara, The Guardians berupaya keras untuk mencari momentum keluar dari tekanan.

Hingga pengujung laga babak kedua, tidak ada gol tambahan tercipta. Borneo FC berhasil menumbangkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor tipis 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
