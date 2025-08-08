Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:51 WIB
PSIM Yogyakarta siap hadapi Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
PSIM Yogyakarta siap hadapi Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
LINK live streaming Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga pembuka kompetisi sepakbola kasta tertinggi Tanah Air itu tepatnya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (8/8/2025) pukul 19.00 WIB.

PSIM yang berstatus tim promosi akan menantang Persebaya di hadapan para Bonek –sebutan pendukung Persebaya. Tentu tidak mudah, namun PSIM nyatanya tak gentar dan siap membawa pulang 3 poin dari markas Persebaya.

1. Tak Gentar

Ya, PSIM Yogyakarta tak menunjukkan rasa gentar sedikit pun saat harus menghadapi Persebaya Surabaya di pekan pertama Super League 2025-2026. Meski Laskar Mataram –julukan PSIM– akan menghadapi tekanan besar dari puluhan ribu Bonek Mania, pelatih Jean-Paul Van Gastel justru merasa bersemangat dan termotivasi.

Sebagai tim promosi, PSIM menyadari tantangan berat yang akan mereka hadapi. Namun, Jean-Paul Van Gastel, pelatih asal Belanda yang baru memulai kariernya di Indonesia, melihat situasi ini sebagai peluang.

“Saya sangat antusias untuk laga di Surabaya ini. Saya juga senang pertandingan nanti dihadiri oleh banyak penonton,” kata Van Gastel, dikutip dari laman I.League, Jumat (8/8/2025).

Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persebaya)
Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persebaya)

2. Kehadiran Bonek Bisa Jadi Hal Baik

Van Gastel bahkan menyebut tekanan dari suporter lawan justru memberikan efek positif. Jadi, kehadiran Bonek takkan mengganggu permainan PSIM.

“Saya sudah lihat di media bagaimana (suporter) Surabaya. Saya merasa lebih muda lagi dengan adrenalin yang ada,” sambung Van Gastel.

 

