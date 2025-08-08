Jelang Laga Pembuka Super League 2025-2026, Pelatih PSIM Yogyakarta Antusias Lawan Persebaya Surabaya

SURABAYA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastel, menyatakan antusiasmenya jelang laga pembuka Super League 2025-2026. Laskar Mataram –julukan PSIM– akan menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (8/8/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Antusias Lawan Persebaya

Van Gastel berharap tim asuhannya bisa memberikan kejutan di hadapan ribuan Bonek Mania. Sebab status PSIM Yogyakarta sebagai tim promosi tentu akan dipandang remeh oleh Persebaya.

Meski begit, Van Gastel menyadari pertandingan ini tidak akan mudah. Terutama karena atmosfer GBT yang dipastikan akan dipenuhi suporter lawan.

“Saya sangat antusias untuk laga di Surabaya ini. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik juga karena saya tahu pertandingan nanti akan tidak mudah untuk kami. Saya juga senang pertandingan nanti dihadiri oleh banyak penonton,” ujar Van Gastel, dikutip dari laman I.League, Jumat (8/8/2025).

“Saya sudah lihat di media bagaimana (suporter) Surabaya. Saya merasa lebih muda lagi dengan adrenalin yang ada," tambahnya.

2. Optimistis PSIM Menang

Jean-Paul van Gastel di sesi latihan perdana PSIM Yogyakarta. (Foto: Liga Indonesia Baru)

Meskipun dihantui hasil minor selama pramusim, di mana PSIM hanya memenangkan dua dari enam laga uji coba, Van Gastel tetap optimis. Pelatih berusia 53 tahun itu berharap para pemainnya dapat tampil maksimal dan memberikan kejutan.

“Sepak bola itu sulit diprediksi. Suatu saat, kita tidak dapat hasil seperti yang diharapkan. Tapi inilah sepak bola. Saya penasaran tim ini dapat tampil dengan baik di laga pembuka nanti,” sambung Van Gastel.