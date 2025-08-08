Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Laga Pembuka Super League 2025-2025

JADWAL siaran langsung Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga pembuka Super League musim ini itu tepatnya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat (8/8/2025) malam WIB.

Markas Persebaya akan menjadi saksi dimulainya kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 tersebut. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Antusiasme tinggi dan militansi Bonek Mania, basis suporter setia Persebaya, menjadi faktor utama di balik penunjukan ini.

1. Alasan Digelar di Surabaya

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengungkapkan pemilihan Persebaya sebagai tuan rumah laga pembuka melawan PSIM Yogyakarta adalah untuk menciptakan ambience yang meriah sejak awal musim. Jadi, peranan Bonek begitu besar dalam keputusan I.League.

"Kami perlu mendapatkan ambience yang bagus dan membutuhkan penonton yang banyak. Jadi, Persebaya ini penting bagi kami untuk pembukaan," ujar Ferry Paulus di Jakarta, dikutip Jumat (8/8/2025).

Menurut Ferry, Bonek Mania dikenal sebagai salah satu basis suporter terbesar di Indonesia yang selalu berhasil menciptakan atmosfer luar biasa di setiap pertandingan kandang Persebaya. Meski Super League 2025-2026 adalah musim perdana setelah berganti nama dari Liga 1, format seremonial pembukaan tidak banyak berubah.

Persebaya Surabaya. (Foto: Media Persebaya)

2. Kenapa Tidak di Bandung?

Namun, ada satu perbedaan signifikan. Jika pada musim sebelumnya laga pembuka mempertemukan juara Liga 1 dan Liga 2, skema tersebut tidak berlaku kali ini. Secara mengejutkan, Persib Bandung yang menjuarai musim 2024-2025 tidak mendapat kehormatan menjadi tuan rumah laga pembuka.

Ferry Paulus menjelaskan hal ini dikarenakan insiden perusakan fasilitas stadion oleh suporter saat Persib merayakan gelar juara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 24 Mei 2025.