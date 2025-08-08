Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Super League 2025-2026 Hari Ini: Borneo FC vs Bhayangkara FC hingga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |06:29 WIB
Jadwal Super League 2025-2026 Hari Ini: Borneo FC vs Bhayangkara FC hingga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta
Bhayangkara FC siap lawan Borneo FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
A
A
A

PARA pencinta sepakbola Tanah Air pasti sudah tidak sabar menantikan momen ini. Hari ini, Jumat (8/8/2025), adalah hari pembuka kompetisi Super League musim 2025-2026 yang akan menyajikan beberapa pertandingan seru.

Super League 2025-2026 akan diawali dengan pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara FC pada sore hari. Lalu di malam harinya ada dua laga seru antara PSM Makassar vs Persijap Jepara dan PSM Makassar vs Persijap Jepara.

1. Borneo FC vs Bhayangkara FC

Borneo FC siap menantang tim promosi, Bhayangkara FC di laga pembuka kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 tersebut. Pertandingan yang digelar sore hari itu akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur.

Berstatus tuan rumah, Borneo FC jelas diunggulkan ketimbang tim tamu. Namun, Bhayangkara FC tak bisa dianggap remeh meski berstatus baru promosi ke Super League.

Pasalnya, Bhayangkara FC bukan tim asing di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Mereka sudah berada di Liga 1 sejak awal berdiri dan pernah menyabet gelar juara pada musim 2017.

Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Selain itu, The Guardians –julukan Bhayangkara FC– acap kali finis di papan atas sebelum akhirnya badai menerpa mereka di musim 2023-2024. Kini, Bhayangkara FC yang telah kembali promosi memiliki tekad besar, yakni finis lima besar.

“Kalau bicara target jangan keluar dari lima besar. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan syukur-syukur bisa target bisa finish di tiga besar, tapi paling jelek ya kami akan berupaya memotivasi para pemain, pelatih untuk bisa finish di lima besar,” kata Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji pada Juli 2025 lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182350/keributan_di_laga_arema_fc_vs_persija_jakarta-tBnp_large.jpg
Keributan Pecah di Laga Arema FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Beri Reaksi Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182339/persis_solo_vs_psim_yogyakarta-ar1V_large.jpg
Hasil Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Dramatis, Gol Cleylton Santos Selamatkan Laskar Sambernyawa dari Kekalahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182307/arema_fc_vs_persija_jakarta-fPNw_large.jpg
Hasil Arema FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Jordi Amat Dikartu Merah, Macan Kemayoran Menang 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/49/3182292/arema_fc_vs_persija_jakarta-3Rkm_large.jpg
Hasil Babak Pertama Arema FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Tertinggal 0-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/51/1641739/kisah-janice-tjen-berkarier-di-tenis-kuliah-dan-sulitnya-cari-pelatih-nbt.webp
Kisah Janice Tjen Berkarier di Tenis, Kuliah, dan Sulitnya Cari Pelatih
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Marco Bezzecchi Rebut Pole MotoGP Portugal 2025, Alex Marquez Terjatuh di Detik Akhir!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement