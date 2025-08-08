Jadwal Super League 2025-2026 Hari Ini: Borneo FC vs Bhayangkara FC hingga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

PARA pencinta sepakbola Tanah Air pasti sudah tidak sabar menantikan momen ini. Hari ini, Jumat (8/8/2025), adalah hari pembuka kompetisi Super League musim 2025-2026 yang akan menyajikan beberapa pertandingan seru.

Super League 2025-2026 akan diawali dengan pertandingan Borneo FC vs Bhayangkara FC pada sore hari. Lalu di malam harinya ada dua laga seru antara PSM Makassar vs Persijap Jepara dan PSM Makassar vs Persijap Jepara.

1. Borneo FC vs Bhayangkara FC

Borneo FC siap menantang tim promosi, Bhayangkara FC di laga pembuka kompetisi yang dulunya disebut Liga 1 tersebut. Pertandingan yang digelar sore hari itu akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur.

Berstatus tuan rumah, Borneo FC jelas diunggulkan ketimbang tim tamu. Namun, Bhayangkara FC tak bisa dianggap remeh meski berstatus baru promosi ke Super League.

Pasalnya, Bhayangkara FC bukan tim asing di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Mereka sudah berada di Liga 1 sejak awal berdiri dan pernah menyabet gelar juara pada musim 2017.

Stefano Lilipaly cetak gol di laga Persik Kediri vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Selain itu, The Guardians –julukan Bhayangkara FC– acap kali finis di papan atas sebelum akhirnya badai menerpa mereka di musim 2023-2024. Kini, Bhayangkara FC yang telah kembali promosi memiliki tekad besar, yakni finis lima besar.

“Kalau bicara target jangan keluar dari lima besar. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan syukur-syukur bisa target bisa finish di tiga besar, tapi paling jelek ya kami akan berupaya memotivasi para pemain, pelatih untuk bisa finish di lima besar,” kata Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji pada Juli 2025 lalu.