Jelang Laga Perdana Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya Pantang Remehkan Kekuatan PSIM Yogyakarta

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez Moran menegaskan timnya tidak akan meremehkan PSIM Yogyakarta pada laga perdana Super League musim 2025-2026. Karena itu, Persebaya akan menjamu PSIM Yogyakarta dengan kekuatan penuh di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat 8 Agustus 2025 mendatang.

1. Ogah Remehkan PSIM

Jelang laga tersebut, Eduardo Perez Moran menyatakan timnya sudah siap menghadapi laga pembuka Super League beberapa hari ke depan. Ia menegaskan timnya fokus pada persiapan internal dan tidak ingin memandang remeh kekuatan lawan.

"Saya tahu mereka adalah salah satu tim dari Liga 2 musim lalu. Tapi, sekarang mereka banyak melakukan perubahan pemain. Kami tahu pemain-pemain itu," kata Eduardo Perez, usai latihan pada Kamis (7/8/2025).

Eduardo meminta anak asuhnya untuk mewaspadai Laskar Mataram –julukan PSIM Yogyakarta. Terlebih, musim lalu PSIM Yogyakarta adalah juara Championship, yang sebelumnya dikenal sebagai Liga 2. Karena itu, ia memilih fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin sambil tetap menghargai lawan.

“Kami perlu bekerja dengan gaya permainan yang kami inginkan. Tapi, kami tentu sangat fokus menatap pertandingan ini (kontra PSIM). Kami melakukan persiapan terbaik agar bisa berada dalam kondisi terbaik juga,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

2. Yakin dengan Skuad Persebaya

Persebaya Surabaya

Pelatih berusia 48 tahun ini optimistis melihat perkembangan Bajul Ijo dari waktu ke waktu. Beberapa kali uji coba dan sesi latihan menunjukkan perkembangan positif, yang membuatnya yakin tim siap menghadapi kompetisi Super League musim 2025-2026.

"Kami masih dalam proses untuk menjadi lebih baik. Banyak hal positif selama ini. Tentu saja, kami terus berlatih dan melanjutkan peningkatan untuk mengembangkan banyak ide," pungkasnya.