Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Perdana Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya Pantang Remehkan Kekuatan PSIM Yogyakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |01:01 WIB
Jelang Laga Perdana Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya Pantang Remehkan Kekuatan PSIM Yogyakarta
Persebaya Surabaya siap hadapi Super League 2025-2026. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez Moran menegaskan timnya tidak akan meremehkan PSIM Yogyakarta pada laga perdana Super League musim 2025-2026. Karena itu, Persebaya akan menjamu PSIM Yogyakarta dengan kekuatan penuh di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat 8 Agustus 2025 mendatang.

1. Ogah Remehkan PSIM

Jelang laga tersebut, Eduardo Perez Moran menyatakan timnya sudah siap menghadapi laga pembuka Super League beberapa hari ke depan. Ia menegaskan timnya fokus pada persiapan internal dan tidak ingin memandang remeh kekuatan lawan.

"Saya tahu mereka adalah salah satu tim dari Liga 2 musim lalu. Tapi, sekarang mereka banyak melakukan perubahan pemain. Kami tahu pemain-pemain itu," kata Eduardo Perez, usai latihan pada Kamis (7/8/2025).

Eduardo meminta anak asuhnya untuk mewaspadai Laskar Mataram –julukan PSIM Yogyakarta. Terlebih, musim lalu PSIM Yogyakarta adalah juara Championship, yang sebelumnya dikenal sebagai Liga 2. Karena itu, ia memilih fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin sambil tetap menghargai lawan.

“Kami perlu bekerja dengan gaya permainan yang kami inginkan. Tapi, kami tentu sangat fokus menatap pertandingan ini (kontra PSIM). Kami melakukan persiapan terbaik agar bisa berada dalam kondisi terbaik juga,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

2. Yakin dengan Skuad Persebaya

Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya

Pelatih berusia 48 tahun ini optimistis melihat perkembangan Bajul Ijo dari waktu ke waktu. Beberapa kali uji coba dan sesi latihan menunjukkan perkembangan positif, yang membuatnya yakin tim siap menghadapi kompetisi Super League musim 2025-2026.

"Kami masih dalam proses untuk menjadi lebih baik. Banyak hal positif selama ini. Tentu saja, kami terus berlatih dan melanjutkan peningkatan untuk mengembangkan banyak ide," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182004/persija_jakarta_harus_terusir_karena_stadion_jis_tengah_dalam_perawatan-XrJc_large.jpg
Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182036/ong_kim_swee_membantah_tengah_didekati_terengganu_fc-tsDr_large.jpg
Ong Kim Swee Bantah Didekati Klub Malaysia, Fokus Tangani Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182131/persik_kediri_vs_persebaya_surabaya-kQZs_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Bajul Ijo Ditahan 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182081/bhayangkara_fc_vs_bali_united-AHMd_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026: 10 Pemain Serdadu Tridatu Keok 1-2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641517/nonton-bundesliga-matchday-10-aksi-sengit-perebutan-puncak-klasemen-di-vision-gew.webp
Nonton Bundesliga Matchday 10: Aksi Sengit Perebutan Puncak Klasemen di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persebaya_vs_persik.jpg
Hasil Super League: Derby Jatim Panas! Persik Kediri Tahan Persebaya Surabaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement