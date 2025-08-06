Persebaya Surabaya Siap Tempur, Siapkan Strategi Terbaik untuk Hadapi PSIM Yogyakarta di Laga Pembuka Super League 2025-2026

SURABAYA - Menghadapi PSIM Yogyakarta di laga perdana Super League 2025-2026, pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menegaskan timnya fokus meracik strategi terbaik. Ia memastikan skuadnya akan tampil maksimal dalam pertandingan yang akan digelar di kandang sendiri.

Persebaya Surabaya akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat 8 Agustus 2025 malam WIB. Laga ini sekaligus akan menjadi penanda dimulainya kompetisi Super League musim 2025-2026.

1. Pantang Remehkan Lawan

Sebagai tim tuan rumah, Bajul Ijo tentu lebih diunggulkan. Apalagi, PSIM Yogyakarta merupakan tim promosi yang sering kali dipandang sebelah mata.

Meski demikian, Perez tidak ingin menganggap remeh lawan. Ia menyadari Laskar Mataram telah melakukan perombakan besar dengan mendatangkan pemain-pemain baru seperti Nermin Haljeta dan Ze Valente. Selain itu, mereka juga kini dilatih oleh pelatih kelas dunia, Jean-Paul Van Gastel.

“Saya tahu mereka adalah salah satu tim dari Liga 2 musim lalu. Tapi, sekarang mereka banyak melakukan perubahan pemain. Kami tahu pemain-pemain itu,” kata Perez, dilansir dari laman resmi I League, Rabu (6/8/2025).

Risto Mitrevski. (Foto: Media Persebaya)

2. Sudah Siapkan Strategi

Juru taktik asal Spanyol itu menyatakan akan meracik strategi terbaik guna menaklukkan PSIM Yogyakarta di Stadion GBT. Persebaya Surabaya akan terus memantapkan diri sebelum laga tersebut.

“Kami perlu bekerja dengan gaya permainan yang kami inginkan. Tapi, kami tentu sangat fokus menatap pertandingan ini. Kami melakukan persiapan terbaik agar bisa berada dalam kondisi terbaik juga,” terang Perez.