HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Pakai Stadion Gelora Bung Tomo, PSSI Pastikan Tidak Ganggu Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |00:17 WIB
Timnas Indonesia Pakai Stadion Gelora Bung Tomo, PSSI Pastikan Tidak Ganggu Persebaya Surabaya
PSSI memastikan jadwal Timnas Indonesia tak mengganggu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (Foto: Persebaya Surabaya)
PSSI berencana menggelar laga Timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Persebaya Surabaya tidak akan terganggu dengan rencana itu.

Timnas Indonesia selama ini lekat dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Namun, PSSI berencana menghelat pertandingan Skuad Garuda di kota-kota lain seperti Surabaya.

1. Sejalan

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Erick mengatakan laga kompetisi di Indonesia sudah sejalan dengan agenda Timnas Indonesia. Jadi, saat agenda FIFA Matchday, Super League 2025-2026 memasuki jeda kompetisi.

"Tidak mengganggu jadwalnya Persebaya karena ini kan FIFA match day. Liga kan berhenti," kata Erick, dikutip Senin (4/8/2025).

Menteri BUMN itu mengatakan, kehadiran Timnas Indonesia di Stadion GBT akan memberikan hiburan untuk warga Surabaya. Laga itu akan dimanfaatkan sebagai persiapan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Suporter Surabaya ingin tatap muka langsung dengan Coach Patrick (Kluivert) dan seluruh pemain bintang-bintang. Silakan dukung akan bermain di sini melawan Kuwait dan Lebanon," kata Erick.

 

