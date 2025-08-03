Update Pemain Abroad Timnas Indonesia Semalam: Calvin Verdonk Kalahkan Mantan Juara Liga Inggris, Ramadhan Sananta Menggila!

Simak update pemain-pemain abroad Timnas Indonesia semalam termasuk Ramadhan Sananta (Foto: Instagram/@officialdpmmfc)

UPDATE pemain abroad Timnas Indonesia semalam cukup menggembirakan. Calvin Verdonk, Ramadhan Sananta, Shayne Pattynama, dan Kevin Diks beri kabar baik.

Para pemain tersebut turun dalam laga uji coba pramusim bersama klub masing-masing. Mereka memberikan sumbangsih yang tak main-main.

1. Cetak 2 Gol

Sananta misalnya, langsung cetak dua gol buat DPMM FC. Ia membantu timnya menang telak 5-0 atas kontestan divisi dua Liga Indonesia Sumsel United di Stadion Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam.

Penyerang Timnas Indonesia mencetak gol pertama dan terakhir DPMM FC di laga uji coba. Sepasang gol itu diharapkan menambah kepercayaan diri Sananta jelang Liga Super Malaysia 2024-2025.

Penampilan tak kalah hebat ditunjukkan Kevin Diks. Bek Timnas Indonesia itu mengukir satu gol bagi Borussia Monchengladbach pada laga uji coba melawan Valencia di Stadion Borussia Park.

Diks, yang main sebagai pengganti di babak kedua, sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Die Fohlen menang 2-0. Gol itu diharapkan dapat memikat hati pelatih Gerardo Seoane.