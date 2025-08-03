Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Son Heung-min Gabung Los Angeles FC, Bagaimana Masa Depan Calon Pemain Timnas Indonesia Adrian Wibowo?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |06:36 WIB
Son Heung-min Gabung Los Angeles FC, Bagaimana Masa Depan Calon Pemain Timnas Indonesia Adrian Wibowo?
Son Heung-min akan gabung Los Angeles FC usai tinggalkan Tottenham Hotspur (Foto: Instagram/@hm_son7)
A
A
A

SON Heung-min disebut akan gabung Los Angeles FC (LAFC) usai resmi meninggalkan Tottenham Hotspur. Bagaimana nasib Adrian Wibowo?

Setelah 10 tahun berkarier di London Utara, Son memutuskan untuk pergi di musim panas 2025. Ia mengucapkan salam perpisahan jelang laga uji coba di Korea Selatan pada Sabtu 2 Agustus 2025.

1. Pukulan Telak

Son Heung Min

Kepergian Son cukup menjadi pukulan telak buat Spurs. Sebab, pesepakbola berusia 32 tahun itu menjadi bintang utama setelah kepergian Harry Kane pada musim panas 2023.

Menurut Fabrizio Romano, Son akan bergabung dengan LAFC yang berkompetisi di Liga Amerika Serikat 2025 (MLS 2025). Kedua pihak sudah mencapai kesepakatan secara pribadi.

“Son Heung-min akan menjadi pemain bintang baru LAFC di MLS!” tulis Romano di akun Instagram pribadinya @fabriziorom, Minggu (3/8/2025).

“Son mengumumkan meninggalkan Spurs dan LAFC sedang memasuki tahap final untuk merampungkan transfer ini,” imbuh pria berpaspor Italia itu.

 

