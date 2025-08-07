Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Masih Cedera, Pelatih Oxford United Pusing Jelang Liga 2 Inggris 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:05 WIB
Ole Romeny Masih Cedera, Pelatih Oxford United Pusing Jelang Liga 2 Inggris 2025-2026
Ole Romeny siap bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Ole Romeny, masih cedera sampai saat ini. Kondisi tersebut membuat pelatih Oxford United, Gary Rowett, jadi pusing.

Pasalnya, Liga 2 Inggris musim 2025-2026 akan segera bergulir. Rowett mengatakan, pertandingan pertama kompetisi akan menjadi ujian berat bagi Oxford United.

Ole Romeny di Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Oxford United Masih Pincang

Skuad Oxford United masih pincang menjelang bergulirnya Liga 2 Inggris atau Championship 2025-2026. Beberapa pemain seperti Ole Romeny, Ciaron Brown, Luke Harris, dan Nik Prelec hampir dipastikan absen.

Sementara itu, Michal Helik, Hidde ter Avest, Will Vaulks, dan Przemyslaw Placheta masih diragukan tampil karena belum bugar sepenuhnya. Oxford United akan memulai musim menghadapi Portsmouth pada Sabtu 9 Agustus 2025.

Absennya para pemain itu membuat Rowett pusing. Walau demikian, pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan sudah mempunyai cara untuk mengatasi masalah ini.

"Saya belum tahu pasti. Saya sudah punya gambaran," kata Rowett dikutip dari Oxford Mail, Kamis (7/8/2025).

"Saya tahu apa yang saya inginkan, tetapi tentu saja ada pemain yang kembali dan mungkin akan mulai berlatih, pemain yang tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan persahabatan terakhir," sambungnya.

 

