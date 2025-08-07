JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+. Akankah Timnas Putri Indonesia tuai hasil manis?
Ya, pertarungan bergengsi tim sepakbola wanita se-Asia Tenggara kembali hadir di ASEAN Womens Championship 2025, yang akan menampilkan aksi memukau dari negara-negara kuat seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, hingga Australia.
Turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain terbaik dari masing-masing negara untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan hijau. Selain itu, ajang ini juga menjadi barometer perkembangan sepakbola wanita di kawasan Asia Tenggara.
Rabu, 6 Agustus 2025
15:45 WIB: Thailand vs Indonesia
19:30 WIB: Vietnam vs Cambodia
Kamis, 7 Agustus 2025
16:30 WIB: Myanmar vs Australia
19:30 WIB: Philippines vs Timor-Leste
Sabtu, 9 Agustus 2025
16:30 WIB: Cambodia vs Thailand
18:45 WIB: Indonesia vs Vietnam
Minggu, 10 Agustus 2025
16:30 WIB: Timor-Leste vs Myanmar
19:30 WIB: Australia vs Philippines
Selasa, 12 Agustus 2025
15:45 WIB: Indonesia vs Cambodia
19:30 WIB: Vietnam vs Thailand
Rabu, 13 Agustus 2025
19:30 WIB: Australia vs Timor-Leste
19:30 WIB: Philippines vs Myanmar