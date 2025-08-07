Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+. Akankah Timnas Putri Indonesia tuai hasil manis?

Ya, pertarungan bergengsi tim sepakbola wanita se-Asia Tenggara kembali hadir di ASEAN Womens Championship 2025, yang akan menampilkan aksi memukau dari negara-negara kuat seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, hingga Australia. Streaming dengan klik di sini.

Turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain terbaik dari masing-masing negara untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan hijau. Selain itu, ajang ini juga menjadi barometer perkembangan sepakbola wanita di kawasan Asia Tenggara. Nonton keseruannya!

Berikut Jadwal Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+:

Rabu, 6 Agustus 2025

15:45 WIB: Thailand vs Indonesia

19:30 WIB: Vietnam vs Cambodia

Kamis, 7 Agustus 2025

16:30 WIB: Myanmar vs Australia

19:30 WIB: Philippines vs Timor-Leste

Sabtu, 9 Agustus 2025

16:30 WIB: Cambodia vs Thailand

18:45 WIB: Indonesia vs Vietnam

Minggu, 10 Agustus 2025

16:30 WIB: Timor-Leste vs Myanmar

19:30 WIB: Australia vs Philippines

Selasa, 12 Agustus 2025

15:45 WIB: Indonesia vs Cambodia

19:30 WIB: Vietnam vs Thailand

Rabu, 13 Agustus 2025

19:30 WIB: Australia vs Timor-Leste

19:30 WIB: Philippines vs Myanmar