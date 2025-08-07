Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:55 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+. Akankah Timnas Putri Indonesia tuai hasil manis?

Ya, pertarungan bergengsi tim sepakbola wanita se-Asia Tenggara kembali hadir di ASEAN Womens Championship 2025, yang akan menampilkan aksi memukau dari negara-negara kuat seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, hingga Australia. Streaming dengan klik di sini.

Timnas Putri Indonesia. (Foto: PSSI)

Turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain terbaik dari masing-masing negara untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan hijau. Selain itu, ajang ini juga menjadi barometer perkembangan sepakbola wanita di kawasan Asia Tenggara. Nonton keseruannya!

Berikut Jadwal Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 di Vision+:

Rabu, 6 Agustus 2025

15:45 WIB: Thailand vs Indonesia

19:30 WIB: Vietnam vs Cambodia

Kamis, 7 Agustus 2025

16:30 WIB: Myanmar vs Australia

19:30 WIB: Philippines vs Timor-Leste

Sabtu, 9 Agustus 2025

16:30 WIB: Cambodia vs Thailand

18:45 WIB: Indonesia vs Vietnam

Minggu, 10 Agustus 2025

16:30 WIB: Timor-Leste vs Myanmar

19:30 WIB: Australia vs Philippines

Selasa, 12 Agustus 2025

15:45 WIB: Indonesia vs Cambodia

19:30 WIB: Vietnam vs Thailand

Rabu, 13 Agustus 2025

19:30 WIB: Australia vs Timor-Leste

19:30 WIB: Philippines vs Myanmar

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641713/timnas-indonesia-u17-dicukur-brasil-netizen-bangkit-semangat-belajar-lagi-ron.webp
Timnas Indonesia U-17 Dicukur Brasil, Netizen: Bangkit, Semangat Belajar Lagi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/penyerang_persija_jakarta_eksel_runtukahu_foto.jpg
Striker Persija Eksel Runtukahu Kirim Ancaman Serius untuk Arema FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement