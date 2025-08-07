Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |12:48 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025
Timnas Indonesia U-17 siap tantang Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Tajikistan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Sumatera Utara ini digelar pada Selasa, 15 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB.

Piala Kemerdekaan 2025 dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12-18 Agustus 2025. Sebanyak empat negara ambil bagian di ajang ini, yakni Timnas Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Mali U-17 dan Uzbekistan U-17.

1. Negara Tangguh

Timnas Tajikistan U-17, peserta Piala Dunia U-17 2025. (Foto: AFC)
Timnas Tajikistan U-17, peserta Piala Dunia U-17 2025. (Foto: AFC)

Empat negara di atas merupakan tim-tim terbaik di kawasan masing-masing. Tajikistan U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2025 setelah finis sebagai juara Grup D Piala Asia U-17 2025.

Sekalipun tersingkir di perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Tajikistan U-17 hanya kalah adu penalti dari Korea Selatan U-17. Timnas Indonesia U-17 juga tidak kalah menggilanya.

Skuad asuhan Nova Arianto lolos Piala Dunia U-17 2025 sebagai juara Grup C Piala Asia U-17 2025. Hebatnya, Timnas Indonesia U-17 menyapu bersih seluruh pertandingan Grup C dengan  kemenangan, termasuk mempermalukan tim kuat Korea Selatan U-17 dengan skor 1-0.

Bagaimana dengan Mali U-17? Mali U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2025 setelah lolos ke final Piala Afrika U-17 2025. Mereka pun hanya kalah adu penalti dari Maroko U-17.

 

Halaman:
1 2
      
