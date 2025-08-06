Sombongnya Beckham Putra Jelang Persib Bandung vs Semen Padang: Kami Tim Juara!

BECKHAM Putra siap tempur membawa Persib Bandung mendapatkan hasil positif saat menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025. Meski buta kekuatan Semen Padang, gelandang Timnas Indonesia itu memastikan Persib Bandung siap menghadapi tim mana pun, mengingat mereka berstatus tim juara.

“Kemarin juga ada Ferdiansyah ke ke Semen Padang. Tentunya jadi tambahan kekuatan buat mereka,” kata Beckham Putra.

Persib Bandung, juara Liga Indonesia dua musim terakhir. (Foto: Instagram/persib)

“Terpenting kita memikirkan tim kita sendiri, mau siapa pun lawannya kita harus siap karena kita adalah tim juara,” lanjut eks pemain andalan Timnas Indonesia U-19 dan Timnas Indonesia U-23 tersebut.

1. Target Menang di Setiap Pertandingan

Demi mempertahankan gelar Super League, Persib bandung membutuhkan banyak hasil positif. Beckham Putra pun menargetkan membawa Persib Bandung menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

“Tentunya pasti kita lebih banyak diperhatikan bagaimana kita melawan tim lawan itu, bagaimana nanti yang penting tim kita bisa menang di setiap pertandingan,” tegas adik dari Gian Zola ini.

2. Percaya Diri Usai Kalahkan Western Sydney Wanderers

Beckham menegaskan Persib Bandung sangat siap menghadapi Semen Padang. Apalagi, timnya sudah memanaskan mesin dengan melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan, 2 Agustus 2025.

“Saya pikir kemarin setelah lawan Western, kita sudah siap untuk menghadapi Liga. Apa yang dikatakan Coach juga kemarin juga di press conference, bahwa kita siap di Liga dan tentunya kita sebagai pemain harus siap dan kehadapan apa pun,” kata Beckham.

“Meskipun kemarin ada beberapa pemain yang cedera, tapi saya pikir kita kedalaman skuad sekarang bagus juga, makin komplet juga setelah Saddil kemarin mengalami cedera dan Alhamdulillah dia sudah kembali. Jadi tentunya ini juga bagus buat tim karena bisa membantu tim ke tingkatnya lebih bagus,” tutup pemain 23 tahun ini.