Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sombongnya Beckham Putra Jelang Persib Bandung vs Semen Padang: Kami Tim Juara!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |22:03 WIB
Sombongnya Beckham Putra Jelang Persib Bandung vs Semen Padang: Kami Tim Juara!
Beckham Putra sesumbar jelang laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

BECKHAM Putra siap tempur membawa Persib Bandung mendapatkan hasil positif saat menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 9 Agustus 2025. Meski buta kekuatan Semen Padang, gelandang Timnas Indonesia itu memastikan Persib Bandung siap menghadapi tim mana pun, mengingat mereka berstatus tim juara.

“Kemarin juga ada Ferdiansyah ke ke Semen Padang. Tentunya jadi tambahan kekuatan buat mereka,” kata Beckham Putra.

Persib Bandung, juara Liga Indonesia dua musim terakhir. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung, juara Liga Indonesia dua musim terakhir. (Foto: Instagram/persib)

“Terpenting kita memikirkan tim kita sendiri, mau siapa pun lawannya kita harus siap karena kita adalah tim juara,” lanjut eks pemain andalan Timnas Indonesia U-19 dan Timnas Indonesia U-23 tersebut.

1. Target Menang di Setiap Pertandingan

Demi mempertahankan gelar Super League, Persib bandung membutuhkan banyak hasil positif. Beckham Putra pun menargetkan membawa Persib Bandung menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

“Tentunya pasti kita lebih banyak diperhatikan bagaimana kita melawan tim lawan itu, bagaimana nanti yang penting tim kita bisa menang di setiap pertandingan,” tegas adik dari Gian Zola ini.

2. Percaya Diri Usai Kalahkan Western Sydney Wanderers

Beckham menegaskan Persib Bandung sangat siap menghadapi Semen Padang. Apalagi, timnya sudah memanaskan mesin dengan melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan, 2 Agustus 2025.

 

“Saya pikir kemarin setelah lawan Western, kita sudah siap untuk menghadapi Liga. Apa yang dikatakan Coach juga kemarin juga di press conference, bahwa kita siap di Liga dan tentunya kita sebagai pemain harus siap dan kehadapan apa pun,” kata Beckham.

Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)

“Meskipun kemarin ada beberapa pemain yang cedera, tapi saya pikir kita kedalaman skuad sekarang bagus juga, makin komplet juga setelah Saddil kemarin mengalami cedera dan Alhamdulillah dia sudah kembali. Jadi tentunya ini juga bagus buat tim karena bisa membantu tim ke tingkatnya lebih bagus,” tutup pemain 23 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182131/persik_kediri_vs_persebaya_surabaya-kQZs_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Bajul Ijo Ditahan 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/49/3182081/bhayangkara_fc_vs_bali_united-AHMd_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Super League 2025-2026: 10 Pemain Serdadu Tridatu Keok 1-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181844/psbs_biak_vs_persita_tangerang-oqZ2_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persita Tangerang di Super League 2025-2025: Comeback Dramatis! Badai Pasifik Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181838/persija_jakarta-yswJ_large.jpg
Jelang Arema FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Minta Macan Kemayoran Tak Terlena Tren Positif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641517/nonton-bundesliga-matchday-10-aksi-sengit-perebutan-puncak-klasemen-di-vision-gew.webp
Nonton Bundesliga Matchday 10: Aksi Sengit Perebutan Puncak Klasemen di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement