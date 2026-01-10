Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Psywar Bojan Hodak Dimulai Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |01:05 WIB
Psywar Bojan Hodak Dimulai Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
Persija Jakarta mendapat pujian dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi pujian terhadap Persija Jakarta jelang bersua di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Ia menyebut Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- memiliki komposisi pemain yang lebih bagus dari tahun lalu. 

Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Februari 2026 pukul 15.30 WIB Laga bertajuk ‘El Clasico Indonesia’ itu menjadi pertandingan krusial bagi kedua kesebelasan untuk memantapkan posisi di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

1. Bojan Hodak Akui Persija Jakarta Miliki Kualitas

Bojan Hodak akui Persija Jakarta sebagai klub berkualitas. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Bojan Hodak akui Persija Jakarta sebagai klub berkualitas. (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Jelang duel tersebut, Bojan Hodak menyoroti kedalaman skuad Persija Jakarta musim ini. Sebab, Macan Kemayoran memiliki komposisi yang cukup berbeda dengan musim sebelumnya. Di matanya, Persija Jakarta adalah tim tangguh dengan pemain-pemain berkualitas.

"Mereka tim yang bagus. Mereka memiliki skuad yang lebih baik daripada tahun lalu," kata Bojan Hodak.

2. Persija Jakarta Bersaing di Jalur Juara Super League 2025-2026

Kualitas Persija Jakarta sekarang terbukti dari performa tim di Super League 2025-2026. Macan Kemayoran saat ini menempati urutan kedua klasemen dengan 35 poin, hanya terpaut dua angka dari Borneo FC di puncak dan mengungguli Persib Bandung dengan perolehan poin sama tapi unggul selisih gol.

Performa impresif Persija Jakarta tak lepas dari deretan pemain yang didatangkan pada awal musim. Mulai dari barisan lokal seperti Eksel Runtukahu dan Jordi Amat hingga para pilar asing seperti Bruno Tubarao, Van Basty Sousa, Fabio Calonego, Maxwell Souza, hingga Allano Lima yang saat ini jadi tulang punggung tim.

 

Halaman:
1 2
      
