HOME BOLA LIGA INDONESIA

Legenda Timnas Indonesia Bongkar Cara Bojan Hodak Antar Persib Bandung Juara Liga Indonesia Beruntun

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:05 WIB
Legenda Timnas Indonesia Bongkar Cara Bojan Hodak Antar Persib Bandung Juara Liga Indonesia Beruntun
Bojan Hodak bikin Persib Bandung juara Liga Indonesia beruntun. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PESEPAKBOLA legenda Indonesia Indriyanto Nugroho membongkar cara Bojan Hodak mengantarkan Persib Bandung juara Super League 2025-2026 dua musim beruntun. Ia menilai langkah pertama yang dibuat Bojan Hodak adalah membuat nyaman para pemainnya.

Ketika Bojan Hodak ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung pada Juli 2023, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berada duduk di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024. Namun, di bawah tangan dingin pelatih asal Kroasia itu, Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024!

Bojan Hodak bikin Persib Bandung dominan di Liga Indonesia. (Foto: Persib.co.id)
Bojan Hodak bikin Persib Bandung dominan di Liga Indonesia. (Foto: Persib.co.id)

Dominasi bahkan ditunjukkan klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu semusim kemudian. Persib Bandung juara Liga Indonesia 2024-2025 setelah mengoleksi 69 angka, unggul delapan poin atas Dewa United di posisi dua.

“Kemarin pelatih Bojan Hodak bicara di National Coaching Conference (NCC). Yang pertama dibentuk adalah bagaimana suasana di-dressing room. Itu yang pertama dia bikin. Mengapa dia bawa Persib Bandung juara Liga Indonesia dua tahun terakhir, karena ketika pertama kali datang, dia langsung ketemu manjaemen dan memastikan dressing room nyaman untuk pemain,” kata Indriyanto Nugroho saat menjadi narasumber di Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone.

“Bojan Hodak jika bicara sangat detail dan hati-hati. Apa yang disampaikan membuat paham pemain,” lanjut Indriyanto Nugroho yang berstatus eks pemain jebolan PSSI Primavera.

1. Racikan Bojan Hodak Terbaca Lawan?

Dalam kesempatan yang sama, pengamat sepakbola Tanah Air Tio Nugroho menilai strategi Bojan Hodak di Persib Bandung tidak akan terbaca lawan. Sebab, banyak pemain baru di skuad Maung Bandung sehingga memudahkan Bojan Hodak untuk mengejutkan lawan.

 

