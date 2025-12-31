Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |03:05 WIB
Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!
Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara soal perubahan posisi Eliano Reijnders dari bek kanan menjadi gelandang bertahan. Posisi baru Eliano Reijnders membuat Marc Klok tergeser dari tempat utamanya di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

1. Eliano Reijnders Gantikan Posisi Marc Klok

Dalam dua pertandingan terakhir Persib Bandung, Bojan Hodak menempatkan Eliano Reijnders sebagai gelandang bertahan. Dengan skema 4-2-3-1, Eliano Reijnders berduet dengan gelandang asal Argentina, Luciano Guaycochea.

Thom Haye dan Eliano Reijnders gabung latihan Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Duet itu terbukti sukses karena Persib Bandung mendulang kemenangan melawan Bhayangkara FC (2-0), dan PSM Makassar (1-0). Eliano Reijnders juga terlihat lebih agresif bermain sebagai gelandang bertahan ketimbang Marc Klok.

Sektor pertahanan juga menjadi lebih aman karena agresivitas tersebut. Bojan Hodak menilai, perubahan cara bermain Eliano Reijnders sebenarnya tak terpengaruh dengan peralihan posisinya. Tetapi, itu merupakan faktor tekad yang dimiliki adik Tijjani Reijnders tersebut.

“Saya pikir, ketika bermain dihadapan suporter dengan stadion yang penuh, setiap pemain akan selalu mencoba memberikan yang terbaik,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (31/12/2025).

“Mungkin dia (Eliano Reijnders) terlihat lebih agresif dan itu normal, karena dia mencoba untuk meraih kemenangan,” sambung juru taktik asal Kroasia ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192597/persija_jakarta_berbenah_memasuki_2026_persijaid-49Ig_large.jpg
Demi Gelar Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Lakukan Evaluasi Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192582/persija_jakarta_menang_2_0_atas_bhayangkara_fc_media_persija_jakarta-NUIa_large.JPG
PR Persija Jakarta Setelah Pepet Persib Bandung dan Borneo FC di Klasemen Sementara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192722/jordi_amat-A5NS_large.jpg
Upaya Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026 Kian Berat, Jordi Amat Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192701/jordi_amat-LncA_large.jpg
Tak Hanya Bantu Persija Jakarta Menang, Ada Kisah Menarik di Balik Gol Indah Jordi Amat ke Gawang Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/belajar_dari_kekalahan_di_padang_persija_jakarta.jpg
Tatap 2026, Persija Masih Dihantui PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement