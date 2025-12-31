Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/@eliano.r)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara soal perubahan posisi Eliano Reijnders dari bek kanan menjadi gelandang bertahan. Posisi baru Eliano Reijnders membuat Marc Klok tergeser dari tempat utamanya di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

1. Eliano Reijnders Gantikan Posisi Marc Klok

Dalam dua pertandingan terakhir Persib Bandung, Bojan Hodak menempatkan Eliano Reijnders sebagai gelandang bertahan. Dengan skema 4-2-3-1, Eliano Reijnders berduet dengan gelandang asal Argentina, Luciano Guaycochea.

Duet itu terbukti sukses karena Persib Bandung mendulang kemenangan melawan Bhayangkara FC (2-0), dan PSM Makassar (1-0). Eliano Reijnders juga terlihat lebih agresif bermain sebagai gelandang bertahan ketimbang Marc Klok.

Sektor pertahanan juga menjadi lebih aman karena agresivitas tersebut. Bojan Hodak menilai, perubahan cara bermain Eliano Reijnders sebenarnya tak terpengaruh dengan peralihan posisinya. Tetapi, itu merupakan faktor tekad yang dimiliki adik Tijjani Reijnders tersebut.

“Saya pikir, ketika bermain dihadapan suporter dengan stadion yang penuh, setiap pemain akan selalu mencoba memberikan yang terbaik,” kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (31/12/2025).

“Mungkin dia (Eliano Reijnders) terlihat lebih agresif dan itu normal, karena dia mencoba untuk meraih kemenangan,” sambung juru taktik asal Kroasia ini.