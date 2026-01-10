David da Silva Bicara sang Mantan Klub Jelang Persebaya Surabaya vs Malut United

PENYERANG Malut United, David da Silva, siap memberikan performa maksimal saat tandang ke markas Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026, Sabtu 10 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. David da Silva yang berstatus mantan pemain Persebaya Surabaya ingin mengantarkan Malut United meraih poin di kandang lawan.

“Saya melihat Persebaya begitu kuat saat bermain di Gelora Bung Tomo. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan permainan terbaik dan menjaga fokus agar bisa mendapatkan poin,” kata David da Silva dalam konferensi pers jelang Persebaya Surabaya vs Maut United.

1. Kenangan David da Silva saat Bela Persebaya Surabaya

David da Silva saat gabung Persebaya Surabaya pada 2018. (Foto: Instagram/@davidasilva14)

Bagi David da Silva, laga melawan Persebaya Surabaya penuh akan kenangan masa lalu, mengingat sang penyerang asal Brasil pernah berseragam Bajol Ijo pada musim 2018-2019 dan 2020-2021. Namun, dia menegaskan hal tersebut tak akan memengaruhi performanya di lapangan.

“Saya mempunyai memori indah di sini. Tetapi, fokus saya sekarang bersama Malut United. Saya menghormati jersey ini dan akan memberikan kemampuan terbaik pada laga besok,” kata David da Silva.

2. Persebaya Surabaya dan Malut United dalam Tren Positif

Malut United datang ke Kota Pahlawan dengan catatan 11 laga tak terkalahkan (9 menang, 2 imbang). Total 17 poin dikumpulkan saat melakoni pertandingan tandang yang menjadikannya sebagai tim dengan koleksi poin tandang terbanyak hingga pekan ke-16.

Laskar Kie Raha juga menjadi tim tersubur di liga bersama Persija Jakarta dengan total 32 gol. Seluruh gol tersebut dicetak oleh 9 pemain berbeda, yakni David Da Silva (7), Ciro Alves (6), Yakob Sayuri (5), Tyronne del Pino (5), Gustavo Franca (4), Igor Inocencio, Yance Sayuri, Taufik Rustam, dan Frets Butuan (1).