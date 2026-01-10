Persija Jakarta Tandang ke Markas Persib Bandung, Kukuh Wahyudi: 3 Poin Jadi Target!

Rizky Ridho saat mengumbar janji di hadapan The Jakmania jelang melawan Persib Bandung. (Foto: Persija.id)

MEDIA Officer Persija Jakarta Kukuh Wahyudi mengatakan Rizky Ridho dan kawan-kawan siap tempur jelang melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Kukuh Wahyudi mengatakan kemenangan dibutuhkan demi menjaga peluang juara Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- terakhir kali meraih kemenangan di Kota Kembang -julukan Kota Bandung- pada 2011. Dalam sembilan laga lawatan ke Bandung, Persija Jakarta gagal meraih tiga poin.

Jordi Amat semangat latihan jelang melawan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)

"Tim kepelatihan dan pemain kerja keras di Sawangan. Semua hal yang terlihat dari sisi kelemahan diperbaiki oleh pelatih Mauricio Souza," kata Kukuh Wahyudi.

"Kelebihan juga terus dimatangkan agar kami bisa mempertahankan gawang dan sisi lain, kami juga harus bisa menjebol gawang Persib," lanjut pria yang dulunya dikenal sebagai jurnalis ini.

1. Persija Jakarta Wajib Menang di Markas Persib Bandung

Kukuh Wahyudi menegaskan kemenangan adalah target utama Persija Jakarta melawan skuad asuhan Bojan Hodak. Ia mengatakan seluruh elemen tim sudah punya komitmen kuat membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

"Motivasinya pasti harus menang lawan Persib. Dan, itu bukan hanya khusus untuk lawan Persib. Namun juga untuk menjaga tren kemenangan yang kemarin sempat terhenti," ucapnya.