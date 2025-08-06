Persib Bandung Umumkan Nazriel Alfaro Dipanggil Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Kemerdekaan 2025

BANDUNG - Pemain muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan, kembali mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17. Pemain berusia 17 tahun itu diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda Asia di ajang Piala Kemerdekaan 2025.

Nazriel sebenarnya bukan nama baru di Timnas Indonesia U-17. Pemain muda Persib Bandung itu sebelumnya juga menjadi bagian dari TC Garuda Muda di Bali yang telah berakhir pada 30 Juli 2025.

1. Kembali Dipercaya

Kini, Nazriel kembali dipanggil untuk menjalani TC lanjutan sebagai persiapan menuju Piala Kemerdekaan 2025. Pemanggilan Nazriel dilayangkan melalui surat bernomor 3766/AGB/466/VII-2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, tertanggal 30 Juli 2025.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola U-17 Putra Indonesia akan mengikuti Piala Kemerdekaan 2025. Maka dengan ini PSSI memperpanjang periode pemanggilan pemain atas nama Sdr. Nazriel Alfaro Syahdan untuk mengikuti pemusatan latihan dan Piala Kemerdekaan 2025," demikian petikan surat tersebut, dikutip Rabu (6/8/2025).

2. Persiapan untuk Piala Kemerdekaan 2025

Nazriel Alfaro

Sampai saat ini, PSSI belum merilis secara keseluruhan nama-nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, tampaknya pemain yang dipilih oleh Nova Arianto tidak akan jauh berbeda dari daftar panggilan sebelumnya saat TC di Bali.

Piala Kemerdekaan 2025 merupakan turnamen mini yang diselenggarakan oleh PSSI. Rencananya, turnamen tersebut akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada bulan Agustus ini.

Namun, PSSI belum merilis jadwal resmi terkait tanggal turnamen tersebut. PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia U-17 sebelum beraksi di Piala Dunia U-17 2025.