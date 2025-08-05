Adu Gaji David da Silva di Persib Bandung dengan Malut United, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji David da Silva di Persib Bandung dengan Malut United akan dibahas Okezone. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

David dan Persib memutuskan berpisah di akhir musim 2024-2025. Padahal, striker berpaspor Brasil itu awalnya memiliki kontrak hingga 2026.

Kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama lebih cepat. David lalu menerima pinangan Malut United. Ia akan reuni dengan sejumlah koleganya di Persib seperti Ciro Alves hingga Tyronne del Pino.

1. Gaji David da Silva di Persib Bandung

Lalu, berapa gaji David da Silva di Persib Bandung? Manajemen Maung Bandung tak pernah mengungkap soal bayaran pemain.

Namun, dari data Transfermarkt, David punya nilai pasaran 175 ribu Euro (setara Rp3,3 miliar) per Desember 2024. Sedangkan, pada Mei 2025, angkanya turun ke 150 ribu Euro (setara Rp2,8 miliar).

Nilai pasar pemain ditentukan oleh beberapa hal termasuk durasi kontrak dan gaji. Mengacu pada data itu, David bisa dikatakan menerima hingga Rp3,3 miliar saat masih membela Persib.