Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marcos Santos Ungkap Kendala Arema FC Jelang Super League 2025-2026

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |23:22 WIB
Marcos Santos Ungkap Kendala Arema FC Jelang Super League 2025-2026
Marcos Santos terus berupaya menanamkan pengaruhnya di Arema FC (Foto: Arema FC)
A
A
A

MALANG – Marcos Santos terus berupaya menanamkan pengaruhnya di Arema FC. Akan tetapi, ia cukup terkendala dengan beberapa hal jelang Super League 2025-2026.

Arema menelan kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta pada laga uji coba yang berlangsung 26 Juli 2025. Namun, hasil negatif itu jadi modal berharga Singo Edan.

1. Cambuk

Persija Jakarta vs Arema FC

Santos mengatakan, kekalahan itu menjadi cambuk bagi timnya untuk memperbaiki seluruh aspek. Walau begitu, ia menilai sebenarnya tim sudah bermain impresif dan ada peningkatan.

"Beberapa pemain sudah merespons dengan sangat baik terhadap apa yang dikerjakan," kata Santos di Kota Malang, Senin (4/8/2025).

Pelatih asal Brasil ini berfokus untuk meningkatkan mentalitas bertanding timnya. Sebab sejauh ini dari hasil evaluasi, timnya kerap kewalahan dan kurang konsentrasi ketika ada tekanan dari suporter di laga tandang.

"Dalam waktu dekat ini kami harus melatih mentalitas para pemain, terutama untuk pertandingan tandang ini, di mana para penggemar memberi tekanan pada kami," ungkap pelatih berusia 46 tahun ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181519/eliano_reijnders-scNS_large.jpg
Penyebab Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tergila-gila dengan Eliano Reijnders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/49/3181624/borneo_fc_menang_telak_4_0_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026-hke6_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: Menang 4-0, Pesut Etam Jaga Kesempurnaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181262/allano_bersama_maxwell_souza-cXG4_large.jpg
Raih 3 Kemenangan Beruntun di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Justru Makin Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181394/bojan_hodak-U9VC_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sanjung Habis Teja Paku Alam: Seperti Striker yang Cetak Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/51/1640649/jakarta-running-festival-2025-strava-ungkap-lonjakan-rekor-peserta-lari-aco.webp
Jakarta Running Festival 2025, Strava Ungkap Lonjakan Rekor Peserta Lari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/gelandang_liverpool_alexis_mac_allister_kanan_me.jpg
Real Madrid Tumbang di Anfield, Ini 3 Fakta Kekalahan dari Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement