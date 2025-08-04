Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Umumkan Harga Tiket Pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Termurah Rp150 Ribu!

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |03:17 WIB
Arema FC Umumkan Harga Tiket Pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Termurah Rp150 Ribu!
Arema FC mengumumkan harga tiket pertandingan di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

AREMA FC mengumumkan harga tiket pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Nantinya penjualan dilakukan melalui platform online resmi serta mitra yang ditunjuk.

Singo Edan akan kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan. Mereka sebelumnya menjalani sanksi larangan bermain akibat Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022.

1. Rp150 Ribu

Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakid mengungkapkan, pihaknya memutuskan menjual tiket mulai dari harga Rp125 ribu hingga paling mahal Rp450 ribu. Itu merupakan hasil evaluasi, kebutuhan peningkatan layanan, serta aspirasi dari berbagai elemen suporter.

"Untuk tiket ekonomi utara dan selatan atau tribun belakang gawang dijual Rp150 ribu, ekonomi utama atau tribun timur dijual Rp150 ribu," ucap Munif, dikutip Senin (4/8/2025).

Sedangkan untuk tribun VIP, manajemen membaginya menjadi tiga kategori, yakni VIP B seharga Rp250 ribu, VIP A dihargai Rp300 ribu, dan tribun VVIP dibanderol Rp450 ribu. Khusus untuk kategori VVIP akan mendapatkan perlakuan khusus yang belum pernah diberikan sebelumnya.

"Untuk yang beli tiket VVIP ada beberapa benefit yang ditawarkan, yakni akses masuk khusus tanpa antre panjang, paket snack dan minuman, area duduk premium dengan pandangan langsung ke lapangan, dan akses lounge dan merchandise eksklusif Arema FC," terang Munif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/49/3181228/bojan_hodak-DTpW_large.jpg
Gara-Gara Pemain Ini, Bojan Hodak Puas Lihat Tangguhnya Pertahanan Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181137/semen_padang_vs_arema_fc-Z0VX_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang Tipis 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181117/malut_united_menang_2_1_atas_persijap_jepara-Yg5j_large.jpg
Malut United Salip Persib Bandung Usai Menang 2-1 atas Persijap Jepara, Hendri Susilo: Jangan Besar Kepala!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181084/persijap_jepara_vs_malut_united-qFLK_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Malut United di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Kie Raha Menang 2-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1640017/kenapa-timnas-indonesia-u17-coret-pemain-diaspora-nicholas-mjosund-yjs.webp
Kenapa Timnas Indonesia U-17 Coret Pemain Diaspora Nicholas Mjosund?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/mobile_legend.jpg
MPL ID S16 Grand Finals: Budaya Indonesia Menggema di Panggung Esports Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement