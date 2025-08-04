Arema FC Umumkan Harga Tiket Pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Termurah Rp150 Ribu!

AREMA FC mengumumkan harga tiket pertandingan Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Nantinya penjualan dilakukan melalui platform online resmi serta mitra yang ditunjuk.

Singo Edan akan kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan. Mereka sebelumnya menjalani sanksi larangan bermain akibat Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022.

1. Rp150 Ribu

Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakid mengungkapkan, pihaknya memutuskan menjual tiket mulai dari harga Rp125 ribu hingga paling mahal Rp450 ribu. Itu merupakan hasil evaluasi, kebutuhan peningkatan layanan, serta aspirasi dari berbagai elemen suporter.

"Untuk tiket ekonomi utara dan selatan atau tribun belakang gawang dijual Rp150 ribu, ekonomi utama atau tribun timur dijual Rp150 ribu," ucap Munif, dikutip Senin (4/8/2025).

Sedangkan untuk tribun VIP, manajemen membaginya menjadi tiga kategori, yakni VIP B seharga Rp250 ribu, VIP A dihargai Rp300 ribu, dan tribun VVIP dibanderol Rp450 ribu. Khusus untuk kategori VVIP akan mendapatkan perlakuan khusus yang belum pernah diberikan sebelumnya.

"Untuk yang beli tiket VVIP ada beberapa benefit yang ditawarkan, yakni akses masuk khusus tanpa antre panjang, paket snack dan minuman, area duduk premium dengan pandangan langsung ke lapangan, dan akses lounge dan merchandise eksklusif Arema FC," terang Munif.