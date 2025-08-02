Dibocorkan Pemain Baru Persija Jakarta, Sepakbola Indonesia Terkenal di Brasil

JAKARTA – Pemain baru Persija Jakarta, Alan Cardoso, mengungkapkan sepakbola Indonesia cukup dikenal di negaranya, Brasil. Hal ini, menurut Alan menjadi faktor utama tingginya minat para pesepakbola dari Negeri Samba untuk berkarier di kompetisi Tanah Air.

1. Sepakbola Indonesia Terkenal di Brasil

Kompetisi di Indonesia memang terbilang bersahabat dengan pemain-pemain asal Brasil, terbukti dengan banyaknya pemain dari negara tersebut yang meramaikan sepak bola Indonesia hingga saat ini.

Alan Cardoso menilai, sepak bola Indonesia tak hanya dikenal di Brasil, melainkan juga di negara lain karena kompetisi di sini sangat terbuka bagi pemain asing, terutama dari Brasil.

"Jadi. saya melihat di sini (Indonesia) memiliki banyak pemain Brasil. Tentunya, di Brasil pasti banyak yang mengetahui sepakbola Indonesia," kata Alan Cardoso di Sawangan, Depok, dikutip Sabtu (2/8/2025).

"Jika sepak bola Indonesia lebih terbuka, saya yakin itu akan jauh lebih terkenal lagi di luar negeri, apalagi di Brasil," tambahnya.

2. Bicara Target di Persija

Alan Cardoso

Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan, hal yang paling penting baginya adalah berusaha memberikan performa terbaik untuk Persija. Ia berharap dapat memberikan kesan yang baik bagi publik Jakarta dan Indonesia.

"Kalau kami selalu bermain dengan baik, pastinya semua wartawan dan masyarakat Indonesia senang. Dan, pastinya akan tetap ada pemain Brasil di sini untuk bermain di Indonesia," imbuh Alan.