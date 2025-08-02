Gara-Gara Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura Cedera, Persija Jakarta Belanja Pemain Asing Lagi

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza memastikan timnya bakal kedatangan satu pemain asing lagi di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Persija terpaksa membeli pemain baru lagi karena dua pemain asing mereka, yakni Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura mengalami cedera.

Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida diketahui mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pulih. Matsumura dikabarkan cedera hamstring setelah berbenturan dengan rekan setimnya dalam sesi latihan.

1. Petaka di Pramusim

Ryo Matsumura diperkirakan absen cukup lama. Dokter Persija, Muhammad Andeansah memperkirakan pemain asal Jepang itu absen 4-6 bulan setelah menjalani operasi terhadap cederanya.

Sementara, Gustavo Almeida diperkirakan absen selama dua pekan. Kehilangan dua pemain di lini serang, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tak tinggal diam.

Souza mengungkapkan akan ada pemain asing baru yang merapat dalam waktu dekat. Pelatih asal Brasil itu memastikan sang pemain akan segera diumumkan secara resmi.

Gustavo Almeida (Foto: Instagram/@persija)

"Kami menunggu satu pemain asing lagi yang akan datang ke Persija. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman resminya," ungkap Souza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

2. Rumor soal Pemain Baru

Jika mengutip transfermarkt, pemain yang dirumorkan merapat adalah Maxwell. Dia adalah pemain asal Brasil yang berposisi sebagai sayap kiri.