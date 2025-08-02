Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura Cedera, Persija Jakarta Belanja Pemain Asing Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:31 WIB
Gara-Gara Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura Cedera, Persija Jakarta Belanja Pemain Asing Lagi
Pemain Persija Jakarta, Ryo Matsumura. (Foto: Instagram/ryomatsumura.official)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza memastikan timnya bakal kedatangan satu pemain asing lagi di bursa transfer jelang Super League 2025-2026. Persija terpaksa membeli pemain baru lagi karena dua pemain asing mereka, yakni Gustavo Almeida dan Ryo Matsumura mengalami cedera.

Ryo Matsumura dan Gustavo Almeida diketahui mengalami cedera dan membutuhkan waktu untuk pulih. Matsumura dikabarkan cedera hamstring setelah berbenturan dengan rekan setimnya dalam sesi latihan.

1. Petaka di Pramusim

Ryo Matsumura diperkirakan absen cukup lama. Dokter Persija, Muhammad Andeansah memperkirakan pemain asal Jepang itu absen 4-6 bulan setelah menjalani operasi terhadap cederanya.

Sementara, Gustavo Almeida diperkirakan absen selama dua pekan. Kehilangan dua pemain di lini serang, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tak tinggal diam.

Souza mengungkapkan akan ada pemain asing baru yang merapat dalam waktu dekat. Pelatih asal Brasil itu memastikan sang pemain akan segera diumumkan secara resmi.

Gustavo Almeida (Foto: Instagram/@persija)
Gustavo Almeida (Foto: Instagram/@persija)

"Kami menunggu satu pemain asing lagi yang akan datang ke Persija. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman resminya," ungkap Souza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

2. Rumor soal Pemain Baru

Jika mengutip transfermarkt, pemain yang dirumorkan merapat adalah Maxwell. Dia adalah pemain asal Brasil yang berposisi sebagai sayap kiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180935/kevin_van_kippersluis_menyesal_pernah_main_di_liga_indonesia_persibcoid-mFra_large.jpg
Sejumlah Pemain Belanda Menyesal Main di Indonesia, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180906/rizky_ridho-6UwA_large.jpg
Macan Kemayoran Menggila! Persija Jakarta Catat 3 Kemenangan Beruntun, Rizky Ridho: Lanjutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180853/mauricio_souza-l7hO_large.jpg
Mauricio Souza Pede Persija Jakarta Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180919/malut_united-9p1J_large.jpg
Jelang Persijap Jepara vs Malut United, Hendri Susilo Siap Pertahankan Tren Positif
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639659/jonatan-christie-juara-hylo-open-2025-usai-sikat-magnus-johannesen-naa.webp
Jonatan Christie Juara Hylo Open 2025 usai Sikat Magnus Johannesen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Komentar Berkelas Putri KW usai Gagal Juara Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement