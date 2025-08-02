Persija Jakarta Datangkan Pemain Asing Lagi, Efek Cedera Parah Ryo Matsumura

PERSIJA Jakarta akan mendatangkan satu pemain asing lagi efek cedera parah yang dialami winger asal Jepang, Ryo Matsumura. Menurut pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza, pemain asing anyar itu segera diumumkan manajemen Macan Kemayoran.

“Kami menunggu satu pemain asing lagi yang akan datang ke Persija. Dalam waktu dekat akan ada pengumuman resminya,” kata Mauricio Souza, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

1. Ryo Matsumura Cedera saat Latihan

Ryo Matsumura saat membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)

Dokter Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO menilai Ryo Matsumura harus absen panjang karena mengalami masalah hamstring. Eks pemain Persis Solo itu cedera karena berbenturan dengan rekan setimnya saat latihan.

Persija Jakarta langsung bergerak cepat membawa Ryo Matsumura ke meja operasi. Ia akan menjalani operasi pada Senin, 4 Agustus 2025. Dokter Ande memperkirakan Ryo akan absen cukup lama untuk memulihkan cederanya.

"Ryo Matsumura saat ini sedang mengalami cedera hamstring, yang terjadi karena benturan dengan pemain lain saat latihan," kata Dokter Ande.

"Karena cederanya, Ryo harus menjalani operasi yang akan dilakukan pada Senin 4 Agustus. Kemungkinan waktu pemulihan pascaoperasi akan memakan waktu sekitar 4-6 bulan,” sambungnya.