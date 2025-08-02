Mauricio Souza Bahagia, 2 Pemain Persija Jakarta Balik Usai Bela Timnas Indonesia U-23

Dua pemain Persija Jakarta yang bertugas di Timnas Indonesia U-23 sudah balik (Foto: Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, bahagia melihat Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan kembali usai membela Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, kekuatan Macan Kemayoran semakin komplet.

Dony dan Hannan telah menyelesaikan tugas negara bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Sayangnya mereka belum bisa membawa Garuda Muda juara karena kalah 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 di partai final.

Kini, Dony dan Hannan segera kembali ke lapangan latihan Persija untuk bersiap menghadapi Super League 2025-2026 yang semakin dekat. Souza menyambut mereka dengan penuh gairah.

Pria asal Brasil itu menilai keduanya memiliki kualitas yang bisa mengatrol kekuatan tim saat ini. Tapi tetap, Dony dan Hannan perlu bekerja keras untuk menunjukkan layak masuk skuad inti.

“Dua pemain yang sangat bagus. Keduanya akan membuat tim ini lebih kuat. Mereka pun tahu harus menunjukkan kualitas jika ingin bermain,” kata Souza, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (2/8/2025).