HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menggila, Bomber Baru Persija Jakarta Bicara Peluang Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |03:05 WIB
Menggila, Bomber Baru Persija Jakarta Bicara Peluang Bela Timnas Indonesia
Eksel Runtukahu kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BOMBER baru Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, langsung nyetel bersama Macan Kemayoran. Usai tampil menggila, dia pun bicara peluang membela Timnas Indonesia.

Eksel menyatakan membela Timnas Indonesia pasti sangat diinginkan seluruh pemain, termasuknya. Tetapi, dia sadar harus memberikan kontribusi terbaik untuk Skuad Macan Kemayoran agar dapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

Terpukau dengan Eksel Runtukahu, Mauricio Souza: Dia Bisa Jadi Starter di Persija Jakarta

1. Eksel Runtukahu Menggila

Mantan pemain Barito Putera itu baru saja unjuk kualitas saat Persija menang 3-0 atas Arema FC dalam laga uji coba di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 26 Juli 2025. Dia mencetak dua gol dari tiga gol Persija.

Eksel mengatakan tidak terlalu memikirkan dapat menjadi bagian tim asuhan Patrick Kluivert atau tidak. Namun, jika dia mendapatkan kesempatan itu, akan memberikan performa terbaiknya.

"Soal timnas, ya kalau memang rezeki. Saya akan berikan yang terbaik untuk tim ini (Persija) dan timnas," Eksel di Jakarta, Sabtu 26 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
