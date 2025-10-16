Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026: Jordy Wehrmann Gacor, Laskar Sape Kerrab Menang 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |21:37 WIB
Hasil Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026: Jordy Wehrmann Gacor, Laskar Sape Kerrab Menang 2-0!
Madura United menang 2-0 atas Dewa United di kandang lawan pada Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
A
A
A

SERANG – Hasil Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten, Serang, Kamis (16/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Laskar Sape Kerrab.

Kedua gol Madura United dicetak oleh Jordy Wehrmann (75’) dan Ahmad Nufiandani (86’). Berkat hasil itu, mereka naik ke posisi 12 klasemen Super League 2025-2026 dengan skor 9 poin dari 8 laga.

Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
Dewa United vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Jalannya Pertandingan

Dewa United yang bertindak sebagai tuan rumah tampil agresif sejak awal. Alexis Messidoro menjadi kreator serangan utama tim berjuluk Banten Warriors itu. 

Meski begitu, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa United. Sementara, Laskar Sape Kerrab masih mencari cela keluar dari tekanan. 

Serangan balik yang diinisiasi oleh mereka tak membuahkan hasil. Dewa United terus mendominasi dengan melepaskan banyak tembakkan spekulatif. 

Namun begitu, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama usai. Dewa United dan Madura United bermain imbang tanpa gol di paruh pertama. 

Memasuki babak kedua, Dewa United semakin ofensif. Walaupun demikian, serangan yang dibangun tak efektif untuk membongkar pertahanan solid tim tamu. 

 

Halaman:
1 2
      
