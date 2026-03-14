Akui Bali United Inkonsisten, Tim Receveur: Ada yang Harus Dibenahi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |14:38 WIB
Akui Bali United Inkonsisten, Tim Receveur: Ada yang Harus Dibenahi!
Tim Receveur mengakui Bali United sangat inkonsisten musim ini (Foto: Bali United)
PEMAIN Bali United, Tim Receveur, mengakui penampilan timnya inkonsisten di Super League 2025-2026. Maka dari itu, mereka harus berbenah menyambut laga-laga tersisa.

Terbaru, Bali United menelan kekalahan telak 0-3 melawan Persis Solo di laga pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Maret 2026. 

Bali United vs Semen Padang. (Foto: Instagrram/baliunitedfc)

Bisa dibilang, hasil tersebut cukup mengejutkan karena tidak ada yang mengira Bali United akan dibantai Persis. Terlebih, Laskar Sambernyawa berada di papan bawah klasemen sementara Super League musim ini. 

1. Sudah Pelajari Lawan

Menyoal laga tersebut, Receveur sejatinya cukup percaya diri Bali United bisa mencuri poin penuh melawan Persis. Akan tetapi, ia mengaku terkejut karena tim tuan rumah bermain sangat dominan di hadapan ribuan pendukungnya. 

“Kami sebenarnya sudah mempelajari lawan dalam beberapa latihan di minggu terakhir. Namun yang terjadi situasi mengejutkan dengan hasil ini dimana tuan rumah lebih menguasai pertandingan dengan efektif menjadi gol,” ujar Receveur, dilansir dari laman resmi klub, Sabtu (14/3/2026).

Pria asal Belanda itu percaya diri menatap laga tersebut karena Bali United datang dengan modal bagus. Karena di laga sebelumnya, Serdadu Tridatu meraih kemenangan 4-3 atas Arema FC. Namun sayangnya, mereka gagal mempertahankan tren positif tersebut. 

 

