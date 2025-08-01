Cristiano Ronaldo Pecat Pemain Al Nassr Aymeric Laporte karena Kritik Arab Saudi?

CRISTIANO Ronaldo pecat pemain Al Nassr Aymeric Laporte karena mengkritik kehidupan di Arab Saudi? Pemberitaan menarik disampaikan media asal Inggris, Sportbible. Dalam artikel yang dibuat, Sportbible menulis judul bahwa Cristiano Ronaldo akan memutus kontrak Aymeric Laporte karena mengkritik gaya hidup di Arab Saudi.

“Cristiano Ronaldo dan Al Nassr akan memutus kontrak salah satu pemain bintang mereka, Aymeric Laporte, karena secara terbuka mengkritik kehidupan di Arab Saudi,” tulis Sportbible.

Cristiano Ronaldo disebut akan memecat Aymeric Laporte. (Foto: Sportbible)

Lantas, apa jabatan Cristiano Ronaldo sehingga bisa memecat Aymeric Laporte? Disinyalir, ini hanya cara Sportbible menarik perhatian pembaca. Berhubung Cristiano Ronaldo hanya berstatus pemain biasa seperti Aymeric Laporte, pesepakbola 40 tahun itu tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib pemain lain.

Pelatih Al Nassr Jorge Jesus juga sudah mengonfirmasi bahwa Aymeric Laporte akan meninggalkan Al Nassr. Bahkan Jorge Jesus sudah mencari bek tengah untuk menggantikan bek Timnas Spanyol tersebut.

“Laporte akan pergi dan kami segera mendatangkan bek tengah,” kata Jorge Jesus kelar laga uji coba yang mempertemukan Al Nassr vs FC Toulouse.

1. Bintang Kedua yang Meninggalkan Al Nassr

Jika benar Aymeric Laporte meninggalkan Al Nassr, ini merupakan yang kedua raksasa Arab Saudi itu kehilangan pemain bintang pada bursa transfer musim panas 2025. Sebelumnya pada 7 Juni 2025, Al Nassr memutuskan meminjamkan sang pemain bintang, Jhon Duran, ke Fenerbahce hingga akhir musim 2025-2026.