Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Pecat Pemain Al Nassr Aymeric Laporte karena Kritik Arab Saudi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:26 WIB
Cristiano Ronaldo Pecat Pemain Al Nassr Aymeric Laporte karena Kritik Arab Saudi?
Cristiano Ronaldo dikabarkan akan memecat pemain Al Nassr Aymeric Laporte. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo pecat pemain Al Nassr Aymeric Laporte karena mengkritik kehidupan di Arab Saudi? Pemberitaan menarik disampaikan media asal Inggris, Sportbible. Dalam artikel yang dibuat, Sportbible menulis judul bahwa Cristiano Ronaldo akan memutus kontrak Aymeric Laporte karena mengkritik gaya hidup di Arab Saudi.

“Cristiano Ronaldo dan Al Nassr akan memutus kontrak salah satu pemain bintang mereka, Aymeric Laporte, karena secara terbuka mengkritik kehidupan di Arab Saudi,” tulis Sportbible.

Cristiano Ronaldo disebut akan memecat Aymeric Laporte. (Foto: Sportbible)
Cristiano Ronaldo disebut akan memecat Aymeric Laporte. (Foto: Sportbible)

Lantas, apa jabatan Cristiano Ronaldo sehingga bisa memecat Aymeric Laporte? Disinyalir, ini hanya cara Sportbible menarik perhatian pembaca. Berhubung Cristiano Ronaldo hanya berstatus pemain biasa seperti Aymeric Laporte, pesepakbola 40 tahun itu tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib pemain lain.

Pelatih Al Nassr Jorge Jesus juga sudah mengonfirmasi bahwa Aymeric Laporte akan meninggalkan Al Nassr. Bahkan Jorge Jesus sudah mencari bek tengah untuk menggantikan bek Timnas Spanyol tersebut.

 “Laporte akan pergi dan kami segera mendatangkan bek tengah,” kata Jorge Jesus kelar laga uji coba yang mempertemukan Al Nassr vs FC Toulouse.

1. Bintang Kedua yang Meninggalkan Al Nassr

Jika benar Aymeric Laporte meninggalkan Al Nassr, ini merupakan yang kedua raksasa Arab Saudi itu kehilangan pemain bintang pada bursa transfer musim panas 2025. Sebelumnya pada 7 Juni 2025, Al Nassr memutuskan meminjamkan sang pemain bintang, Jhon Duran, ke Fenerbahce hingga akhir musim 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/261/3179833/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-zhyt_large.jpg
Ole Romeny Disebut Gabung Persib Bandung jika Lolos Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Ingin Timnas Indonesia U-17 Ulang Sejarah Manis di Qatar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement