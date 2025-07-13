Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cristiano Ronaldo Minta Luis Enrique Tangani Manchester United, Jaminan Kuasai Eropa hingga Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |20:38 WIB
Cristiano Ronaldo Minta Luis Enrique Tangani Manchester United, Jaminan Kuasai Eropa hingga Dunia!
Luis Enrique diminta Cristiano Ronaldo untuk tangani Manchester United. (Foto: Instagram/@luisenrique_2121)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo pernah meminta manajemen Manchester United mendatangkan Luis Enrique pada November 2021, atau tak lama setelah Setan Merah memecat Ole Gunnar Solskjaer. Mengutip dari Sportbible, Cristiano Ronaldo menilai Lucho -sapaan akrab Luis Enrique- sebagai sosok tepat mengembalikan kejayaan Manchester Merah.

Tentu Cristiano Ronaldo tidak asal bicara. Ia pernah berduel langsung sewaktu Luis Enrique menangani Barcelona pada 2014-2015 hingga 2016-2017. Luis Enrique dikenal sebagai pelatih tegas dan kaya taktik. Pengalaman panjang sebagai pemain membentuk Lucho sebagai pelatih jempolan.

1. Gagal Tangani Manchester United

Luis Enrique saat menangani Timnas Spanyol
Luis Enrique saat menangani Timnas Spanyol

Namun, manajemen Manchester United tidak mengikuti saran Cristiano Ronaldo. Manajemen Manchester Merah justru mendatangkan pelatih asal Austria, Ralf Rangnick.

Lantas, kenapa bukan Luis Enrique yang ditunjuk manajemen Manchester United saat itu? Luis Enrique saat itu tidak bisa menangani Manchester United karena sedang mempersiapkan Tim Nasional (Timnas) Spanyol tampil di Piala Dunia 2022.

Sayangnya, kiprah La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- di Piala Dunia 2022 tidak terlalu jauh. Langkah Pedri dan kawan-kawan terhenti di 16 besar setelah kalah adu penalti dari tim kejutan asal Afrika, Maroko.

2. Pilih Erik Ten Hag

Ketika Luis Enrique berjuang di Piala Dunia 2022, manajemen Manchester United menunjuk Erik Ten Hag sebagai suksesor Ralf Rangnick. Erik Ten Hag berhasil memenangkan trofi Piala FA di musim pertama menangani Manchester United.

 

Kelar Piala Dunia 2022, Luis Enrique memilih beristirahat selama semusim. Baru di musim panas 2023, Luis Enrique menerima tawaran melatih Paris Saint-Germain (PSG). Di musim pertama menangani PSG Luis Enrique memenangkan dua trofi mayor, yakni Liga Prancis dan Piala Prancis 2023-2024.

3. Menggila di Musim 2024-2025

Luis Enrique sukses besar bersama PSG. (Foto: Instagram/@psg)
Luis Enrique sukses besar bersama PSG. (Foto: Instagram/@psg)

Kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 tidak menyurutkan prestasi PSG asuhan Luis Enrique. Di bawah kendali Luis Enrique, Les Parisiens -julukan PSG- justru meraih treble winner! PSG menjadi juara Liga Prancis, Piala Prancis dan Liga Champions 2024-2025.

Luis Enrique tercatat sebagai pelatih kedua setelah Pep Guardiola yang memenangkan treble winner bersama dua klub berbeda.  Dini hari nanti, PSG akan menantang Chelsea di final Piala Dunia klub 2025. Serangkaian prestasi di atas menunjukan Luis Enrique sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini.

